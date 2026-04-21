El proyecto misceláneo de La Moneda entra en horas clave y gobierno confirma que se ingresará al Congreso este miércoles

En Hacienda analizan mantener en 12,5% el impuesto corporativos a las pymes. El mandatario hizo un llamado al Parlamento a que la discusión “se haga con diligencia y con prontitud porque Chile lo necesita”.

Negociaciones y llamadas telefónicas marcan las horas decisivas antes del ingreso al Congreso del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional.

El texto será ingresado en definitiva mañana miércoles, según lo confirmó el ministro del interior, Claudio Alvarado, quien afirmó que se cumplirá con la presentación del texto ante la Cámara de Diputados.

Con el tiempo en contra debido al plazo autoimpuesto por el Ejecutivo, los ministerios de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) trabajan intensamente para tener listo el mensaje de la normativa con 43 medidas y el informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que pone las cifras de costos e ingresos fiscales que se espera con cada medida.

El llamado de Kast

El Presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo que “el proyecto va a fomentar el empleo, colaboración con las Pymes y van a generar posibilidades de mayor inversión en Chile”.

Agregó que “ingresa dentro de esta semana, estamos tratando de recoger todas las inquietudes que se van planteando. Es una característica del gobierno aunar todas las voluntades y después será el Congreso quien debe tomar una decisión final”.

La autoridad reiteró que “hay una situación fiscal y nacional compleja, y esperamos que el Congreso tenga esa conciencia y nos colabore porque esto es ayuda directa a Pymes, protección directa al trabajo formal y llamado a más inversión. El llamado al Congreso es que se haga con diligencia y con prontitud porque Chile lo necesita”.

Voto a voto

Y para asegurar los votos, los ministros del comité político, principalmente Alvarado; el titular de la Segpres, José García Ruminot; y el de Hacienda, Jorge Quiroz, han mantenido y continuarán sosteniendo reuniones en esta jornadacon partidos oficialistas y de oposición, donde los 13 votos de la bancada del Partido de la Gente (PDG) son fundamentales.

Justamente la solicitud de eliminar el IVA a algunos medicamentos y los pañales asoman como una de las solicitudes intransables para la tienda que encabeza Franco Parisi.

A eso se suma lo planteado por diversos gremios de Pymes, que instan al gobierno a mantener como permanente el impuesto transitorio de 12,5%. De hecho, en Hacienda ya están sacando los cálculos para incluir dicha medida en la reforma de reactivación o para dejarla para una iniciativa independiente a tramitar posteriormente.

Los plazos

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), buscó poner paños fríos a la demora en el ingreso del proyecto, al indicar que “no estamos atrasados una semana o siete días, sino que siete años”, explicando que esto no ha sido prioridad en años anteriores y ahora corresponde preocuparnos del crecimiento y la reactivación.

En tanto, ante los anuncios de rechazo a la idea de legislar de la DC y el PPD, Alvarado sostuvo que espera que no sean un “portazo” y que siempre en el debate legislativo se puede plantear conversaciones para mejorar los proyectos.

La ministra vocera, Mara Sedini, afirmó que “es muy relevante el trabajo pre-legislativo y hemos avanzado para que el proyecto salga con los mayores apoyos” y agregó que “el Presidente dijo que ingresaba esta semana y esos plazos los vamos a cumplir”.

Explicó que “desde la idea original han existido modificaciones incorporando y retirando ideas para que sea lo más transversalmente posible y sea aprobado y por eso los ministros del comité político hoy vamos a tener reuniones en el Congreso para seguir conversando”.

Agregó que en el marco de las conversaciones “las Pymes se han juntado con el ministro Quiroz y lo van a seguir haciendo con el objetivo de mejorar las relaciones no solo en este proyecto. El informe financiero está y es muy contundente y en línea con lo que se quiere con el proyecto, así que el proyecto ingresa esta semana”.