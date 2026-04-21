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“Uno no puede hacer distinciones por color político”: subsecretario de la Subdere fija postura sobre entrega de recursos a alcaldes

En menos de un mes, el ingeniero comercial Sebastián Figueroa se ha reunido con cerca de 65 alcaldes para conocer las necesidades de las comunidades, pero advierte que el presupuesto para 2026 es estrecho debido a que heredó una disponibilidad de sólo un 12,7% de los fondos para el actual ejercicio.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 15:49 hrs.

Rodolfo Carrasco gobierno regiones plata Fisco fundacion Caso Convenios
<p>“Uno no puede hacer distinciones por color político”: subsecretario de la Subdere fija postura sobre entrega de recursos a alcaldes</p>

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