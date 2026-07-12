Biministro Mas detalla medidas de apoyo al mercado laboral como parte del plan “Modo Empleo” y proyecta 50 mil nuevas plazas antes de octubre
En entrevista con el programa "Estado Nacional" de TVN, el secretario de Estado dijo que se sostendrá un encuentro clave con los gobernadores regionales para proponer una fórmula de financiamiento "uno más uno", buscando que los gobiernos locales repliquen un aporte similar al del central.
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El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el complejo panorama laboral que atraviesa el país, marcado por una cifra de desempleados que roza el millón de personas, y delineó la estrategia de contingencia de la administración mediante el denominado plan "Modo Empleo".
En entrevista en el programa "Estado Nacional" de TVN, reconoció el impacto de la estacionalidad invernal en los indicadores de ocupación, anticipando que los índices de desempleo podrían seguir aumentando durante los próximos dos meses. Para hacer frente a este escenario, Mas ratificó la puesta en marcha de un shock de emergencia administrativo -que no requiere trámite legislativo- dotado de $ 50 mil millones de inversión inicial, con el objetivo de activar 50 mil puestos de trabajo antes de octubre.
"Modo Empleo significa que la mayor relevancia de las actuaciones del gobierno van a estar empujando el empleo", afirmó el biministro, quien además detalló que el programa abrirá sus postulaciones este 15 de julio a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
El despliegue del plan de contingencia
Se dispondrán de 25 mil subsidios al empleo canalizados por el Sence. Con el fin de corregir brechas de empleabilidad, el diseño contempla un sesgo positivo de género, donde el Estado financiará 50% del sueldo mínimo en el caso de los hombres y 60% para las mujeres. El plan también apuntará al empleo juvenil, considerando que actualmente hay cerca de 100 mil jóvenes buscando una plaza laboral por primera vez.
Mas detalló que se inyectarán $20 mil millones mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para el financiamiento de 137 programas intensivos en mano de obra, como mejoramiento de barrios, reparación de viviendas y construcción de calzadas. Y por último, se otorgarán 5 mil cupos de apoyo al autoempleo y desarrollo de negocios mediante Sercotec.
El biministro informó que sostendrán un encuentro clave con los gobernadores regionales para proponer una fórmula de financiamiento "uno más uno", buscando que los gobiernos locales repliquen un aporte similar al del Ejecutivo central.
Asimismo, adelantó que durante la próxima semana se anunciará un paquete de inversiones en Obras Públicas por US$ 16 mil millones para los cuatro años de gestión, que junto al inicio de construcción de 25 mil viviendas sociales, sostendrán la reactivación del sector hacia fines de año. A largo plazo, Mas proyectó que el turismo —que hoy pesa 3% del PIB— incorporará 100 mil puestos de trabajo adicionales hacia el término del gobierno.
Giro legislativo y control de daños con el PPD
Consultado por la marcha de la Ley de Reconstrucción Nacional y el reciente quiebre en las negociaciones provocado por una indicación que bajaba el Impuesto de Primera Categoría transitoriamente de 23% a 22%, el titular de Economía restó dramatismo al episodio y aseguró que el gobierno cuenta con los respaldos necesarios en el Congreso.
"Se optó por retirar las indicaciones y volver a lo que sí había acuerdo", explicó Mas, apuntando a que el malentendido con los senadores del PPD fue subsanado por los equipos negociadores liderados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El principal desafío de La Moneda en esta etapa será lograr un delicado equilibrio legislativo: garantizar la certeza jurídica e invariabilidad que demandan los grandes capitales para reactivar el mercado, sin descuidar las presiones por un alivio tributario directo al bolsillo de los ciudadanos a través de ajustes en el IVA y las contribuciones. El éxito de estas negociaciones cruzadas será la prueba de fuego para definir la hoja de ruta económica del país durante el segundo semestre.
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