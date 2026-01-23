Juan Manuel Santa Cruz, la carta que corre con ventaja para la estratégica embajada de Chile ante la OCDE
El presidente de Evópoli y exdirector del Sence arribaría a la repartición diplomática en París, con un fuerte énfasis en lo económico.
Continúa tomando forma el nombramiento de los distintos cargos a nivel ministerial, servicios y embajadas del Gobierno que encabezará José Antonio Kast a partir del 11 de marzo.
En las últimas horas surgió el nombre más probable para arribar a la estratégica embajada chilena ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en París.
Se trata del economista y actual presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.
Según múltiples fuentes, quien encabezara el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) durante la segunda administración de Sebastián Piñera es el principal candidato para asumir la representación en la capital francesa, que tiene un foco especial en materia económicas y multilaterales.
Hoy, dicho cargo es ejercido por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, desde agosto de 2024.
Santa Cruz no sería el primer militante de Evópoli en liderar dicha representación: entre 2013 y 2014, el economista y luego ministro de Hacienda en la segunda gestión Piñera, Ignacio Briones, estuvo al frente de la oficina.
El ingeniero comercial, magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y master en Administración Pública de la Universidad de Harvard, fue titular del Sence entre junio de 2018 y enero de 2021. Antes se desempeñaba como asesor en el Ministerio del Trabajo y en la primera administración de Piñera ejerció como jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía, con el extitular de la cartera Pablo Longueira.
En las últimas elecciones parlamentarias se presentó a candidato a diputado por el distrito 9, pero no resultó electo.
Tradicionalmente, la designación para la embajada en la OCDE es realizada en conjunto por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, que desde el 11 de marzo serán encabezados por Francisco Pérez Mackenna y Jorge Quiroz, respectivamente.
