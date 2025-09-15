Alphabet, matriz de Google, alcanza por primera vez la marca de los US$ 3 billones en capitalización de mercado
La gigante tecnológica se suma a una corta lista de otras empresas valoradas en más de US$ 3 billones (millones de millones), siendo Nvidia, Microsoft y Apple las únicas otras acciones que cotizan en bolsa por encima de ese nivel.
Noticias destacadas
Alphabet se unió este lunes a un selecto grupo de empresas valoradas en más de US$ 3 billones (millones de millones) en la última señal de mejora del sentimiento hacia la empresa matriz de Google.
Las acciones de la compañía subieron 4,3% a US$ 251,22, lo que resultó en una capitalización bursátil de poco más de US$ 3 billones. La acción se ha disparado en más de 70% desde su mínimo de abril, agregando aproximadamente US$ 1,2 billones en valor durante ese periodo.
Alphabet se suma a una corta lista de otras empresas valoradas en más de US$ 3 billones, siendo Nvidia, Microsoft y Apple las únicas otras acciones que cotizan en bolsa por encima de ese nivel.
El reciente repunte de sus acciones se vio impulsado por una esperada sentencia antimonopolio que salvó al gigante de las búsquedas de aplicar las medidas más punitivas solicitadas por los reguladores, incluida la venta de su navegador Chrome. Esta sentencia se produjo tras los resultados del segundo trimestre de Alphabet, que mostraron que la demanda de productos de Inteligencia Artificial (IA) está impulsando las ventas.
Este lunes, el analista de Citigroup, Ron Josey, aumentó su precio objetivo para las acciones a US$ 280 desde US$ 225, citando "un ciclo acelerado de desarrollo de productos que está comenzando a surgir con una mayor adopción de Gemini en sus negocios de anuncios y nube".
Josey agregó que esto ocurre en un momento "de mayor claridad en torno a los desafíos legales y regulatorios en lo que creemos que es un mercado de publicidad en línea relativamente saludable".
A pesar de la competencia que enfrenta el negocio de búsqueda de la compañía, "creemos que Google está teniendo un mejor desempeño en toda su gama de productos, experimentando una mayor demanda y brindando una rentabilidad mejorada", escribió en una nota a los clientes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chile Day: inversionistas afirman que el capital de riesgo ya se reactivó y apuntan a la IA como motor del nuevo ciclo
En el Chile Day de Londres, ejecutivos de Copec Wind Ventures, Credicorp Capital y el fondo europeo Northzone coincidieron en que el venture capital entra en una fase de reactivación tras la contracción de 2022-2023.
Boccardo revela que asesores del Gobierno se contactaron con el Banco Central para abordar polémico informe sobre el efecto de 40 horas y salario mínimo en el empleo
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
Opositores a la iniciativa buscan que se anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), apuntando -afirman- a una serie de situaciones que habrían sido pasadas por alto por el Segundo Tribunal Ambiental.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete