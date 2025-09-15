Alphabet, matriz de Google, alcanza por primera vez la marca de los US$ 3 billones en capitalización de mercado

La gigante tecnológica se suma a una corta lista de otras empresas valoradas en más de US$ 3 billones (millones de millones), siendo Nvidia, Microsoft y Apple las únicas otras acciones que cotizan en bolsa por encima de ese nivel.

Alphabet se unió este lunes a un selecto grupo de empresas valoradas en más de US$ 3 billones (millones de millones) en la última señal de mejora del sentimiento hacia la empresa matriz de Google.

Las acciones de la compañía subieron 4,3% a US$ 251,22, lo que resultó en una capitalización bursátil de poco más de US$ 3 billones. La acción se ha disparado en más de 70% desde su mínimo de abril, agregando aproximadamente US$ 1,2 billones en valor durante ese periodo.

Alphabet se suma a una corta lista de otras empresas valoradas en más de US$ 3 billones, siendo Nvidia, Microsoft y Apple las únicas otras acciones que cotizan en bolsa por encima de ese nivel.

El reciente repunte de sus acciones se vio impulsado por una esperada sentencia antimonopolio que salvó al gigante de las búsquedas de aplicar las medidas más punitivas solicitadas por los reguladores, incluida la venta de su navegador Chrome. Esta sentencia se produjo tras los resultados del segundo trimestre de Alphabet, que mostraron que la demanda de productos de Inteligencia Artificial (IA) está impulsando las ventas.

Este lunes, el analista de Citigroup, Ron Josey, aumentó su precio objetivo para las acciones a US$ 280 desde US$ 225, citando "un ciclo acelerado de desarrollo de productos que está comenzando a surgir con una mayor adopción de Gemini en sus negocios de anuncios y nube".

Josey agregó que esto ocurre en un momento "de mayor claridad en torno a los desafíos legales y regulatorios en lo que creemos que es un mercado de publicidad en línea relativamente saludable".

A pesar de la competencia que enfrenta el negocio de búsqueda de la compañía, "creemos que Google está teniendo un mejor desempeño en toda su gama de productos, experimentando una mayor demanda y brindando una rentabilidad mejorada", escribió en una nota a los clientes.