Ministra Rincón: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo porque estamos en situación crítica, no hay recursos"

Detalló que, en el caso de la parafina, la idea es utilizar los US$ 5 millones que están disponibles para congelar el precio y que inmediatamente esté aprobado los US$ 60 millones para contener las alzas durante el invierno.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, detalló en Tele13 Radio que este martes en la mañana se ingresará con discusión inmediata a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), desde los US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones, el cual permitirá que durante los meses de otoño e invierno el precio de la parafina quede congelado al valor que tenía en febrero.

Lo anterior es una de las siete medidas anunciadas la noche de este lunes por el Gobierno para contener el impacto del alza histórica que registrarán los combustibles esta semana.

En una entrevista con Tele13 Radio, la secretaria de Estado precisó que el articulado se ingresará con discusión inmediata para que se tramite durante esta semana: "La idea es que se congele este precio. Hay disponibilidad de US$ 5 millones en el fondo. La idea es ocuparlos y que inmediatamente esté aprobado el resto de los dineros para contener el alza".

Frente a la preocupación que se activó en los colectiveros y taxistas por las medidas, sostuvo que los $ 100.000 mensuales de apoyo es para compensar el alza y "obviamente todos aquí tenemos que hacer un esfuerzo porque estamos en situación crítica donde no hay recursos. Pero no solo eso, es también el transporte público en Santiago, en regiones, la parafina, el transporte de carga".

Y destacó el anuncio realizado este lunes por el ministro de Hacienda respecto a la línea de financiamiento con el Banco Estado para que taxis y colectivos puedan acceder a un crédito preferencial que les permite renovar la flota: "Esto es muy importante, ha sido de verdad muy valorado en el pasado y creo que tenemos que aumentar la electromovilidad en nuestro país".

En cuanto al plan para reconvertir autos bencineros o petroleros a eléctricos, Rincón indicó que la cantidad de autos que deberían comprarse con esta vía dependerá de los propios colectiveros y taxistas. "Lo que yo he ido conversando con parte de ellos en tiempos pasados es que es una medida muy valorada que cuando se sacó en el gobierno pasado el cupo que se dio no fue suficiente. Había problemas con la carga de los taxis", dijo.

Añadió que "va a depender de la posibilidad que tengan todos o las ganas que tengan todos de acceder. Pero creo que es una medida importante, no solo desde el punto de vista de la dependencia frente a crisis como estas, sino que también desde el punto de vista de lo que significa en la la conversión para tener energía limpia en nuestro país".

Y, en medio de las críticas, precisó que "no es que se esté sacando un beneficio". "Tiene razón la senadora (Yasna Provoste) en que había financiamiento directo con aporte, pero fue limitado. De hecho, no todos pudieron acceder", se defendió.

Consultada por el énfasis que puso la administración anterior a la electrificación de la red de transporte público en Santiago, Rincón dijo no tener antecedentes para decir que esta fue "completa, total". "Sí puedo decirle que es una medida valorada, que en los estándares internacionales es algo que hay que empujar. Nosotros estamos muy por debajo de lo que es la electromovilidad en el mundo y tenemos que todos hacer un esfuerzo para que eso se vaya haciendo realidad en nuestro país", comentó.

Causas de las medidas

Rincón comentó que "está difícil la situación en el mundo por una guerra que nadie nos pidió y que lamentablemente nos pega y nos pega fuerte, duro, en un tema que claramente es sensible para todas y todos, pero que hay que enfrentar y enfrentar además de manera transparente ante la ciudadanía".

En esa línea, comentó que "lamentablemente el precio del crudo no es solo lo que nos cuesta el petróleo, sino que también transportarlo, pagar fletes seguros, además de una serie de otras situaciones".

Detalló que hace tres semanas el petróleo costaba US$ 70 el barril y llegó a subir a US$ 110, US$120; es decir, un alza de 54% "a una velocidad que nunca habíamos visto en décadas". "Y eso obviamente no lo decidió este Gobierno, no lo decidió ningún chileno, sino que es parte de lo que la guerra nos trae aparejado. Una guerra que nadie quiere, que se siente muy lejos. Pero la verdad es que está muy cerca cuando vemos las consecuencias que tiene", recalcó.

Frente a la comparación del manejo de la crisis a nivel local con la guerra Rusia-Ucrania donde no se traspasó el alza a los consumidores, Rincón puntualizó que en este tiempo la situación fiscal es absolutamente distinta. "Creo que es importante decir que en este tiempo la situación fiscal es absolutamente distinta. En cuatro años el país se endeudó en más de US$ 40 mil millones y la caja del Estado obviamente lo reciente la dejaron vacía, sin espacio para poder absorber esta crisis", dijo.

La autoridad reconoció que es una decisión compleja cuando no se tienen recursos, porque el Gobierno anterior tenía una caja fiscal distinta que le había dejado el presidente anterior. Y enfatizó: "Este Gobierno, del presidente José Antonio Kast, tiene una caja que está en cero para enfrentar este tipo de situaciones".

Y si bien reconoció que es hay una decisión política de aplicar una política de subsidio cero, indicó que el endeudamiento está bastante colapsado: "No es solo que no haya plata en la caja, sino que estamos hiper endeudados. Eso también trae inflación, no es a costo cero".

La autoridad remató pidiendo a todas las ciudadanas y ciudadanos "tranquilidad desde el punto de vista del suministro y entender que hay una situación mundial y nacional que hace tomar medidas que no son necesariamente populares, pero son necesarias".

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Seguridad y abastecimiento

Respecto a las medidas para el alza de los combustibles, Rincón señaló que han estado preocupados de que haya gasolina en las distintas bombas de bencina. "Tuvimos conversaciones el viernes de la semana pasada con todas las empresas y con ENAP, y ayer nos reunimos con ellas por separado para poder abordar esta situación que es muy importante desde el punto de vista del manejo de la contingencia", dijo.

El abastecimiento y seguridad para esto días -añadió- está garantizado. "Lo que tenemos que entender es que obviamente si todos vamos a la misma hora al mismo lugar, se va a provocar atochamiento y eventualmente en ese punto de entrega se puede acabar el combustible, pero todas las bombas están con disponibilidad de recursos para que todas y todos vayan a cargar sus autos", aseguró.

En otras materias, Rincón indicó que están abordando el tema del robo de cables con la ministra de Seguridad y que tendrá una reunión la próxima semana por esta materia que -calificó- "es un drama en en nuestro país y que afecta al final la disponibilidad del servicio".