Transelec compra firma controlada por Ferrovial y fortalece presencia en el sur de Chile

A través de la firma de un contrato de compraventa negociado durante los últimos meses, el principal actor del segmento de transmisión en el país concretó la adquisición del 100% de Transchile Charrúa Transmisión.

Transelec -la principal empresa de transmisión eléctrica en Chile- anunció este martes que concretó la adquisición del 100% de Transchile Charrúa Transmisión, hasta ahora controlada por la compañía global de infraestructuras Ferrovial, sumando así "activos fundamentales para el transporte de energía en la zona sur del país".

Según se indicó en un comunicado, este hito se concretó a través de la firma de un contrato de compraventa negociado durante los últimos meses.

La compra -cuyo monto involucrado no fue revelado- consiste en la toma de control de la sociedad y la operación de su sistema de transmisión de aproximadamente 200 kilómetros de extensión, un corredor que abarca desde la subestación Charrúa, en la Región del Biobío, hasta la subestación Cautín, en la Región de La Araucanía.

Dada su capacidad y trazado, comentaron que "esta infraestructura es considerada una pieza crítica dentro del Sistema Eléctrico Nacional, siendo fundamental para asegurar el abastecimiento eléctrico de todo el sur de Chile, además de permitir la inyección de energías renovables al sistema en el sur de Chile".

En el escrito, la vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec, Olivia Heuts, señaló que “la integración de Transchile adquiere gran relevancia en el contexto de nuestro plan estratégico”. Agregó: “Estamos incorporando una línea que actúa como columna vertebral para el suministro eléctrico de la zona sur, lo que nos permite robustecer el sistema nacional y asegurar la calidad del servicio para la región”.

Heuts explicó que esta exitosa transacción reafirma la estrategia de crecimiento de la compañía, "consolidando su capacidad para ejecutar y liderar complejos procesos de M&A enfocados en activos de transmisión de primer nivel".