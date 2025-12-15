Fernando Massú celebra el triunfo de Kast: "Proyecto un futuro promisorio para Chile"

El presidente del Banco BTG Pactual argumentó que la ciudadanía le entregó un mandato amplio a un candidato que planteó "una crítica clara a la sobrerregulación y a la expansión ineficiente del Estado".

Consolidado el triunfo de José Antonio Kast, algunos empresarios se hicieron presentes en el comando del nuevo Presidente. Uno de ellos fue el presidente del Banco BTG Pactual, Fernando Massú, quien celebró el triunfo del abanderado republicano.

"El discurso de Kast aporta positivamente a Chile, al reafirmar la protección irrestricta de la propiedad privada como base de la inversión y el crecimiento, y al promover el emprendimiento y la iniciativa individual como motores de movilidad social y generación de empleo", dijo a DF.

Señaló que el nuevo mandatario "plantea una crítica clara a la sobrerregulación y a la expansión ineficiente del Estado, enfatizando que un Estado sobredimensionado termina frenando la actividad productiva y afectando especialmente a los más vulnerables".

"En el plano institucional, destaca su rechazo categórico a la violencia como herramienta de acción política y su refuerzo del cumplimiento de la ley sin ambigüedades, elementos esenciales para recuperar el orden, la seguridad y la confianza en las instituciones", agregó.

Y cerró: "Proyecto un futuro promisorio para Chile, y tengo la esperanza de que la oposición le dé la oportunidad de conducir a Chile (...) Los 17 puntos de diferencia constituyen una señal clara y significativa: la ciudadanía le ha otorgado un mandato amplio para conducir Chile".