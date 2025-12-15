Mónica Álvarez y el abultado resultado de la elección: "Es una manifestación concreta de los chilenos frente a la falta soluciones"

La directora de Icare y presidenta de Buses Hualpén sostuvo que el mundo empresarial debe tener un rol activo durante el próximo Gobierno, porque "recuperar el crecimiento de nuestro país es una tarea conjunta".

La directora de Icare y presidenta de Buses Hualpén, Mónica Álvarez, se refirió al abultado resultado de la segunda vuelta presidencial, el que, según dijo, "refleja con mucha fuerza la búsqueda de un cambio".

"Se inicia un ciclo político con nuevos actores. Creo que esta votación es una manifestación concreta de los chilenos frente a la falta soluciones o incapacidad que ha existido de resolver los problemas que hoy enfrenta el país, en que la seguridad, crecimiento económico, salud y educación son los más importantes", sostuvo.

- ¿Cuáles cree que deben ser las prioridades de José Antonio Kast desde que tome el mando en marzo?

- Creo que las prioridades del nuevo gobierno son generar agendas concretas y rápidas en seguridad y crecimiento económico, como elementos basales. La necesidad de enfrentar la delincuencia y recuperar los barrios es básica. Es muy importante que nuestro pais vuelva a crecer, que se destraben las inversiones y crear puestos de trabajo de muy buena calidad. También tener la valentía de abordar y trabajar en reformas estructurales que permitan solucionar temas como la permisología o modernización del estado, con miradas de largo plazo.



- ¿Qué rol considera que debe tener el mundo empresarial en este nuevo ciclo político?



- El mundo empresarial, debe tener un rol muy importante. La comunicación y trabajo empresa-gobierno debe ser coordinado, el recuperar el crecimiento de nuestro país es una tarea conjunta. La colaboración público privada debe ser profunda y coordinada. Las empresas son generadoras de inversión, trabajo, innvovacion, emprendimiento y bienestar para las personas. La colaboración, cooperación y reglas claras permitirán que nuestro país recupere el tan necesario crecimiento.