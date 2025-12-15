Click acá para ir directamente al contenido
Mónica Álvarez y el abultado resultado de la elección: "Es una manifestación concreta de los chilenos frente a la falta soluciones"

La directora de Icare y presidenta de Buses Hualpén sostuvo que el mundo empresarial debe tener un rol activo durante el próximo Gobierno, porque "recuperar el crecimiento de nuestro país es una tarea conjunta".

Por: Martín Baeza

Publicado: Domingo 14 de diciembre de 2025 a las 21:35 hrs.

