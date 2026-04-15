Uber aclara rol en estudio de ministro De Grange y dice que no participó ni en diseño ni metodología
En 2023, años antes de asumir su rol dentro de la cartera, el actual titular de Transportes y Telecomunicaciones participó como autor en una investigación sobre los impactos de la Ley Uber, cuyos datos habrían recibido financiamiento parcial de parte de la compañía.
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"Impactos de Ley EAT en conductores, usuarios y nivel de emisiones", se titula el estudio publicado en 2023 por la Universidad Diego Portales (UDP), que lleva la firma del actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones (en ese entonces, académico y director de la escuela de Ingeniería Industrial de la casa de estudios), Louis De Grange; junto con la del también académico de la UDP, Raúl Pezoa.
Tal como lo indica su nombre, la investigación de 34 páginas examinó la entrada en vigencia de la denominada "Ley Uber", normativa aprobada en 2023 por el Congreso y que, en simple, busca regular el funcionamiento de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Esto, a través de un reglamento propuesto, en primera instancia, por la anterior administración del MTT.
Este último fue el punto de partida de la investigación de De Grange y Pezoa, donde ambos concluyeron que las medidas propuestas por su respectivo reglamento –como contar con una cilindrada mínima, una licencia Clase A y un máximo de antigüedad vehicular– dejarían fuera a cerca de un 89% de los conductores, “afectando a su vez al 89% de los viajes".
Para llegar a dichos resultados, el estudio constató que consideraron más de 10 millones de viajes realizados durante 2023. En un pie de página, seguido, los investigadores consignaron que "las labores técnicas, asociadas a la extracción, almacenamiento y procesamiento de los datos fueron parcialmente financiadas por Uber Chile", empresa que –junto a Didi y Cabify– hoy está a la espera de la puesta en marcha de la ley.
Consultados por DF, desde la empresa de tecnología afirmaron que este tipo de colaboraciones ya se ha realizado en el pasado junto a otras casas de estudio, “y forma parte de iniciativas de innovación que la compañía realiza a nivel internacional”.
En el caso de esta investigación en particular, precisaron que "la universidad (UDP) realizó una investigación académica independiente, y la compañía aportó la información requerida, sin participación en su diseño ni metodología". Desde el Ministerio de Transporte, en tanto, prefirieron no referirse al tema.
Aumento de un 95% en viajes
Cabe mencionar que hoy el reglamento que pondrá en marcha la Ley Uber está siendo revisado por el ministerio a cargo de Louis De Grange, quien en marzo pasado afirmó que espera tener la ley operativa “dos a tres meses” más.
Tres años antes, junto a Pezoa estimaron que -de mantenerse el reglamento anterior- "múltiples sectores verían reducida su disponibilidad a servicios de transporte" y que "las alternativas de transporte público presentan peores tiempos de viaje y de espera".
En rutas reemplazables por transporte público, "la inexistencia de oferta de aplicaciones se traduciría en un aumento en los tiempos de viaje de un 59%", afirmaron.
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