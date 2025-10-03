Escondida ingresa proyecto de US$ 1.300 millones y dice que en 2026 presentará iniciativa de US$ 5.000 millones para nueva concentradora
La minera de la gigante BHP ingresó al SEIA su proyecto de Optimización de Lixiviación e Infraestructura Auxiliar, con el que busca mantener la producción de cátodos dentro de los niveles actualmente aprobados.
Minera Escondida, de la gigante australiana BHP y ubicada en la Región de Antofagasta, ingresó este viernes al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) su proyecto de Optimización de Lixiviación e Infraestructura Auxiliar, que contempla una inversión aproximada de US$ 1.300 millones.
Según explicó la firma en un comunicado, el objetivo de la iniciativa es mantener la producción de cátodos dentro de los niveles actualmente aprobados, para lo que el proyecto considera la adecuación de la pila de lixiviación de sulfuros y obras anexas para dar continuidad a la operación.
El ingreso a tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) representa el segundo hito del plan de crecimiento de la gigante minera, que en noviembre de 2024 anunció una cartera de inversiones por hasta US$ 13.700 millones para esta y la próxima década, destinados a fortalecer las líneas de producción de concentrado y cátodos de cobre.
Además de este segundo paso, BHP comunicó que para 2026 prepara el ingreso a tramitación ambiental del proyecto para construir una nueva planta concentradora, que reemplazaría a la histórica planta Los Colorados. "Se estima que se invertirán aproximadamente US$ 5 mil millones en este proyecto", dijo la firma.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
