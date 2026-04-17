Paula Espinoza, gerenta general de Banco Internacional AGF: “Mantener posiciones en UF con estabilidad de política monetaria es una buena alternativa”
La ejecutiva apuntó a una reversión en las tasas de la renta fija. Para adelante, ve oportunidad en mercados que se beneficien del fin de los ruidos por la guerra.
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Los mercados celebraron este viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz con alzas en las acciones globales mientras se recupera el apetito por el riesgo.
En tanto, la renta fija estaría viviendo un ajuste tras un mes atractivo impulsado por la búsqueda de refugio y presiones inflacionarias.
“El escenario cambió con el inicio de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, cuando las tasas, en general, hicieron una reversión importante”, dijo a DF la gerenta general de la administradora general de fondos (AGF) de Banco Internacional, Paula Espinoza.
La gestora se creó en 2018 y, desde entonces, se ha especializado en renta fija. La AGF cerró 2025 con activos bajo administración por $ 290 mil millones, un 60% más que el ejercicio anterior, a través de sus seis fondos mutuos.
“Tuvimos una curva en UF que estuvo bien demandada, pero su tasa volvió a los mismos niveles e incluso 10 puntos más abajo, de lo que estábamos a inicios de marzo”, apuntó Espinoza.
“El mercado leyó que esto es un efecto puntual, y que este (segundo) trimestre será el inflacionario”.
- ¿Y la curva en pesos?
- Luego de la sobrerreacción del mercado, también se ajustó.
- ¿Qué significa?
- El mercado leyó que esto es un efecto puntual, que este (segundo) trimestre será el inflacionario, y que luego, si bien los precios no van a volver a los niveles que estábamos, viene una estabilidad y deberíamos volver al rango de inflación en el mediano plazo. Lo que vemos es que hasta junio viene una inflación negativa.
- ¿Cómo se lleva esto a la TPM?
- En los datos que se miren está que el próximo año volvemos al 3% (en la tasa del Banco Central).
Efecto de la UF
- Los instrumentos en UF recibieron fuertes flujos. ¿Fue una reacción normal?
- Si uno mira hacia atrás, cuando hay sorpresas de inflación, en el mismo día que sale el dato, hay una fuerte compra de instrumentos en UF para capturar ese efecto. Frente a ese escenario, quien entró a niveles de UF+2% o UF+2,30% tomó una buena decisión.
- Prevé una inflación negativa hasta junio, y después una normalización. ¿Quedan oportunidades en UF?
- Mantener una posición en UF en condiciones de estabilidad de política monetaria es una buena alternativa, y siempre se puede apostar a sorpresas de inflación.
- ¿Y para apostar a la última sorpresa de inflación?
- El efecto del movimiento de curva ya pasó, ahora viene el efecto devengo.
Portafolio fuera de Chile
- ¿Actualmente dónde ve oportunidades?
- Empezaría a mirar otro tipo de inversiones fuera de Chile, que puedan capturar la recuperación de los mercados desarrollados, principalmente EEUU. Probablemente bajará la tasa y seguirá el boom de la inteligencia artificial.
- ¿Qué está sondeando para sus fondos?
- De aquí al mediano plazo, en un mes y medio más, vamos a empezar a bajar nuestras posiciones (en UF).
- ¿Cuánto durará el boom de la renta fija?
- Hasta septiembre u octubre, ya que, a pesar de las bajas que puedan existir, se beneficiará de todo el proceso de alta inflación.
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