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Embajador de Estados Unidos celebra la llegada de PriceSmart a Chile: “Es una gran noticia para consumidores y trabajadores"

Tras un encuentro con el presidente José Antonio Kast, la cadena mayorista oficializó su llegada al país.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 14:37 hrs.

Laura Guzmán
<p>Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, junto a al CEO de la firma, David Price, y ejecutivos.</p>

Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, junto a al CEO de la firma, David Price, y ejecutivos.

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