Embajador de Estados Unidos celebra la llegada de PriceSmart a Chile: “Es una gran noticia para consumidores y trabajadores"
Tras un encuentro con el presidente José Antonio Kast, la cadena mayorista oficializó su llegada al país.
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La estadounidense PriceSmart oficializó hace dos días su desembarco en Chile, luego de sostener una reunión con el presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
Tras el encuentro, la cadena de clubes de compra mayorista confirmó que esta será su “primera incursión en el Cono Sur”, destacando que ha identificado al país como “una oportunidad para desarrollar múltiples clubes a partir de 2027”.
La compañía detalló que su llegada contempla una inversión progresiva, con foco en el desarrollo de la cadena de suministro, la incorporación de proveedores locales, la generación de empleo y la construcción de una operación de largo plazo.
En paralelo, representantes de la firma también se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien valoró el anuncio a través de sus redes sociales.
“Creo que la eventual llegada de PriceSmart a Chile es una gran noticia para consumidores y trabajadores por igual. PriceSmart es una cadena estadounidense de clubes de membresía que ofrece más opciones para adquirir productos básicos y bienes de consumo, algo que beneficia directamente a las familias”, señaló el diplomático.
Asimismo, agregó que “empresas estadounidenses como esta también contribuyen con empleos bien remunerados allí donde se establecen. Felicitaciones a David Price y a todo su equipo por este nuevo logro”.
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