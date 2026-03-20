Teletrabajo, menos vuelos y reducir límites de velocidad en carreteras: tres recomendaciones ante el alza del petróleo por la guerra

Gobiernos, empresas y hogares pueden adoptar medidas para aliviar el impacto en los consumidores de la reciente subida de los precios de la energía. (Foto: Reuters)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó el viernes una serie de propuestas para aliviar la presión de los precios del crudo sobre los consumidores.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), que este mes acordóuna serie de propuestas para aliviar la presión de los precios del petróleo sobre los consumidores, como el teletrabajo y evitar los viajes en avión.



, que este mes acordó una liberación récord de petróleo de las reservas estratégicas para hacer frente a los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, presentó el viernes

La guerra de EEUU e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía, lo que ha suscitado preocupación por la inflación en todo el mundo.





La AIE dijo que sus propuestas consistían en medidas que los Gobiernos, las empresas y los hogares podían adoptar para aliviar el impacto en los consumidores de la reciente subida de los precios de la energía.







"Recientemente hemos puesto en marcha la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la AIE hasta la fecha, y estoy en estrecho contacto con Gobiernos clave de todo el mundo, incluidos los principales productores y consumidores de energía, como parte de nuestra diplomacia energética internacional", dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado.





"Además de esto, el informe de hoy ofrece un conjunto de medidas inmediatas y concretas que pueden adoptar los Gobiernos, las empresas y los hogares en el ámbito de la demanda para proteger a los consumidores de los efectos de esta crisis", añadió Birol.





La AIE acordó el 11 de marzo liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas para combatir el repunte de los precios mundiales del crudo, con Estados Unidos aportando la mayor parte del suministro.

Los últimos ataques aumentaron la posibilidad de que otros países se sumen al conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, dijo a periodistas en Riad el jueves que la contención del reino no es “ilimitada” y advirtió que podría tomar acción militar. La relación entre el reino y Teherán se ha “quebrado completamente”, añadió.

Irán concentra más de tres cuartas partes de las víctimas mortales de la guerra. Más de 1.000 personas han muerto en Líbano, donde Israel libra una guerra paralela contra militantes de Hezbolá alineados con Irán. Decenas más han muerto en Medio Oriente, mientras EE.UU. ha perdido 13 militares y al menos 16 aeronaves y drones.