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Aeropuertos europeos enfrentan riesgo de escasez de jet fuel en tres semanas

Un grupo de la industria advirtió a la Unión Europea que las reservas se están agotando.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 12:31 hrs.

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<p>Aeropuertos europeos enfrentan riesgo de escasez de jet fuel en tres semanas</p>

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