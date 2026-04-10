Aeropuertos europeos enfrentan riesgo de escasez de jet fuel en tres semanas

Un grupo de la industria advirtió a la Unión Europea que las reservas se están agotando.

Los aeropuertos europeos enfrentan escasez “sistémica” de combustible para aviones si el estrecho de Ormuz no se reabre completamente en un plazo de tres semanas, advirtió la industria.

ACI Europe, que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, señaló que las reservas de jet fuel están disminuyendo, mientras que “el impacto de la actividad militar sobre la demanda” está tensionando aún más los suministros.



En una carta vista por el FT, el organismo advirtió al comisario de Transporte de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, sobre “crecientes preocupaciones de la industria aeroportuaria respecto de la disponibilidad de jet fuel, así como la necesidad de monitoreo y acción proactiva por parte de la UE”.

“Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera significativa y estable dentro de las próximas tres semanas, la escasez sistémica de jet fuel pasará a ser una realidad en la UE”, señaló la carta.

Agregó que la proximidad de la temporada alta de verano, “cuando los viajes aéreos sostienen todo el ecosistema turístico del cual dependen muchas economías (de la UE)”, ha intensificado estas preocupaciones.

Crisis global

Algunos países asiáticos como Vietnam han comenzado a racionar el jet fuel debido a la escasez, pero Europa aún no ha enfrentado faltantes generalizados, aunque los precios del combustible se han duplicado y las aerolíneas han advertido sobre cancelaciones.

Pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto al fuego de dos semanas en la guerra con Irán, los precios globales del petróleo se han mantenido elevados.

Los precios de referencia del jet fuel en el noroeste de Europa cerraron el jueves en US$ 1.573 por tonelada, según la agencia Argus Media, frente a cerca de US$ 750 por tonelada antes del conflicto con Irán.

Las aerolíneas europeas señalan que deberían contar con suficiente combustible por varias semanas, pero los proveedores no pueden garantizar entregas hacia mayo.

Cuatro aeropuertos italianos introdujeron restricciones al jet fuel el fin de semana pasado tras interrupciones en un proveedor clave, aunque la escasez no estuvo directamente vinculada al estrecho de Ormuz, ruta por la que transita cerca de 40% del suministro mundial de jet fuel.

En su carta, ACI Europe pidió un monitoreo a nivel de la UE para ayudar a la industria a coordinar su respuesta. “Por ahora no existe un mapeo, evaluación ni monitoreo a nivel de la UE de la producción y disponibilidad de jet fuel”, indicó.

“Una crisis de suministro interrumpiría severamente las operaciones aeroportuarias y la conectividad aérea, con riesgo de fuertes impactos económicos para las comunidades afectadas y para Europa en caso de una escasez sistémica de jet fuel”.

Las aerolíneas han comenzado a recortar servicios, ya que los mayores precios del combustible han vuelto algunas rutas no rentables.

Delta Air Lines señaló esta semana que reducirá su capacidad en 3,5%, incluyendo algunos vuelos de mitad de semana y nocturnos, para compensar el impacto de los mayores costos de combustible. La compañía espera US$ 2 mil millones en costos adicionales entre abril y junio.

Air New Zealand también ha recortado algunos vuelos debido al alza en los costos de combustible, mientras que la aerolínea polaca Lot está reduciendo algunos de sus servicios menos demandados y prevé subir los precios de los pasajes.