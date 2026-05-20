Gobierno de México rechaza plan de parque acuático de Royal Caribbean, pero la firma dice mantener confianza en el país
A pesar de la promesa de una inversión millonaria y creación de empleos, las autoridades rechazaron el proyecto por su posible impacto ambiental.
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El gobierno mexicano anunció este martes que rechazaba la propuesta de Royal Caribbean Cruises para construir un parque acuático en el estado de Quintana Roo, donde se ubican destinos populares como Cancún y Tulum.
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país, declaró en un acto en la Ciudad de México que el proyecto no sería aprobado, un día después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que había ordenado una revisión del plan, según un vídeo facilitado por el gobierno.
"Sabemos que la empresa también está considerando abandonar el proyecto, pero en Semarnat no lo vamos a aprobar", dijo Bárcena, utilizando las siglas del ministerio.
Un representante de Royal Caribbean declaró que la compañía estaba decepcionada por la decisión del gobierno, pero que respetaba el papel de las autoridades ambientales de México.
"Seguimos creyendo en México y somos optimistas respecto al potencial para impulsar nuestra inversión de manera responsable", declaró el portavoz en un comunicado a Bloomberg News. “En las próximas semanas, retomaremos el diálogo con las partes interesadas para avanzar de forma que se genere prosperidad compartida mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen al pueblo mexicano”.
Las acciones de la compañía con sede en Miami han caído un 5% desde el anuncio. Este miércoles recuperaron el desempeño.
Royal Caribbean planea construir un gran parque acuático en Mahahual, un pueblo cerca de la frontera con Belice. A finales de 2024, el ministro de Economía de México anunció que la compañía de cruceros planeaba invertir US$ 1.500 millones en la región.
Las compañías de cruceros suelen utilizar islas o playas privadas para ofrecer a los pasajeros la oportunidad de bajar del barco en un entorno controlado. El sitio web del proyecto, denominado Perfect Day Mexico, indicaba que contaría con 30 toboganes acuáticos y 24 bares.
Los críticos afirman que el proyecto pone en peligro el ecosistema y ejerce una mayor presión sobre la infraestructura de tratamiento de agua de la zona.
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