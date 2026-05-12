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General Motors recortará cientos de empleos de cuello blanco en medio de una reestructuración

Los recortes afectarán a las oficinas de GM a nivel global, mientras la automotriz busca impulsar sus ganancias pese a que las ventas en Estados Unidos se estancaron al inicio del año.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 09:41 hrs.

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<p>General Motors recortará cientos de empleos de cuello blanco en medio de una reestructuración</p>

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