General Motors recortará cientos de empleos de cuello blanco en medio de una reestructuración

Los recortes afectarán a las oficinas de GM a nivel global, mientras la automotriz busca impulsar sus ganancias pese a que las ventas en Estados Unidos se estancaron al inicio del año.

General Motors planea despedir a cientos de trabajadores administrativos, comunmente denominados de cuello blanco, de su área de tecnología de la información (TI) en un esfuerzo por reducir costos y despejar el camino para incorporar personal con habilidades en otras áreas tecnológicas.

Los recortes afectarán a entre 500 y 600 empleados, según personas familiarizadas con el asunto. La administración comenzó a notificar a los trabajadores afectados este lunes, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido al carácter privado del tema.

GM confirmó que eliminará algunos puestos de trabajo en respuesta a consultas de Bloomberg News. La reducción forma parte de un esfuerzo para transformar su departamento de tecnología de la información y posicionar mejor a la compañía de cara al futuro, señaló GM en un comunicado.

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Los recortes afectarán a las oficinas de GM a nivel global, mientras la automotriz busca impulsar sus ganancias pese a que las ventas en Estados Unidos se estancaron al inicio del año. En octubre, GM ya había reducido cientos de puestos administrativos, además de miles de trabajadores sindicalizados despedidos luego de que sus inversiones en vehículos eléctricos perdieran impulso.

La automotriz también ha estado trabajando en transformar sus propias operaciones de desarrollo TI, incorporando mayores capacidades de computación y software en sus vehículos y utilizando inteligencia artificial en más áreas de sus operaciones.

Al mismo tiempo, GM ha debido reforzar la disciplina interna mientras intenta aumentar sus utilidades en un contexto donde la guerra en Irán está impulsando la inflación. La compañía también ha aplicado amplios recortes en sus operaciones de vehículos eléctricos en respuesta a una desaceleración de la demanda. GM ha registrado un total de US$ 8.700 millones en cargos por deterioro vinculados a su negocio de vehículos eléctricos.