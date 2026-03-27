Posible salida a bolsa de SpaceX desata el frenesí en las redes sociales y las apuestas

Los operadores están apostando miles de dólares por adivinar cuál será el ticker de la empresa y especulando sobre su entrada en el club más selecto de firmas estadounidenses: las Siete Magníficas.

Desde los lanzamientos de cohetes que acumulan millones de visitas en YouTube hasta el revuelo en las redes sociales por su posible salida a bolsa, el debut de SpaceX se perfila como un hito para Wall Street.

Los operadores están apostando miles de dólares por el ticker de la empresa y especulando sobre su entrada en el club más selecto de firmas estadounidenses, lo que le da al emprendimiento más valioso del mundo un nivel de expectación en redes sociales del que sólo disfrutan unas pocas empresas, sobre todo cuando aún no han presentado la documentación para su salida a bolsa.

En Polymarket, los usuarios apostaban por asuntos como la valoración prevista de la empresa, la bolsa en la que cotizará y el símbolo con el que se negociarán sus acciones. El volumen de negociación combinado de dichas apuestas superaba los US$ 15,2 millones, a este viernes.

Las cuotas de la plataforma de mercados de predicción otorgan un 25% de probabilidades a que SpaceX elija la letra "X" como símbolo bursátil, lo que supone una fuerte caída desde el 60% de hace un mes.

El símbolo de una sola letra está en juego después de que US Steel, que según se informa lo mantuvo durante más de un siglo, dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York tras ser comprada por la japonesa Nippon Steel el año pasado. La plataforma de redes sociales de Musk también se llama X tras el cambio de marca de Twitter en 2023.

El presidente ejecutivo de Tuttle Capital Management, Matthew Tuttle, dijo que una alternativa mejor sería "SPCX", que es también el símbolo de un fondo cotizado en bolsa que gestiona su empresa. Tuttle se mostró dispuesto a vender el símbolo a SpaceX.

"No he tenido noticias de Elon, pero mi línea telefónica sigue abierta y mantengo la esperanza de recibir una llamada", afirmó.

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Aparte de X, otras opciones potenciales que se barajan en Polymarket incluyen "SPAX" y la atrevida "SEX". Sin embargo, los usuarios ven una probabilidad de aproximadamente el 70% de que la empresa elija un símbolo completamente diferente.

SpaceX aspira a alcanzar una valoración de US$ 1,75 billones (millones de millones) en su salida a bolsa, lo que la convertiría en la sexta empresa más grande de Estados Unidos por capitalización bursátil. Tesla y Meta Platforms podrían quedar rezagadas, con valoraciones de mercado de US$ 1,4 billones y US$ 1,39 billones, respectivamente.

Esto ha alimentado las especulaciones sobre si el debut en bolsa de la empresa obligará a replantearse a los llamadas las "Siete Magníficas", un grupo formado por algunas de las empresas estadounidenses más valiosas.

"Cuando la empresa salga finalmente a bolsa, las Siete Magníficas se ampliarán claramente. Probablemente la llamarán las Ocho Magníficas, las Super Ocho o algún nuevo acrónimo", afirmó Todd Schoenberger, director de inversiones de CrossCheck Management.