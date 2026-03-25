SpaceX buscaría recaudar un récord de más de US$ 70.000 millones en salida a bolsa

La firma del imperio de Elon Musk buscaría una valoración total en la oferta pública inicial superior a US$ 1,75 billones.

SpaceX, el fabricante de cohetes propiedad del multimillonario Elon Musk, avanza con su oferta pública inicial de acciones en bolsa, en la cual buscaría recaudar un monto que superaría el mayor debut bursátil de la historia, según personas familiarizadas con el tema.

La compañía evalúa una cifra aproximada de unos US$ 75.000 millones en su oferta pública inicial, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. SpaceX ha discutido con potenciales inversionistas la posibilidad de recaudar más de US$ 70.000 millones, señalaron algunas de las fuentes.

Cualquiera de esas cifras estaría muy por encima del objetivo de US$ 50.000 millones que Bloomberg News informó previamente, y más que duplicaría la mayor OPI registrada hasta ahora, la salida a bolsa de Saudi Aramco por US$ 29.000 millones en 2019.

SpaceX sigue apuntando a debutar en el mercado en junio, aunque el calendario aún podría cambiar, dijeron algunas de las personas. La empresa podría presentar de forma confidencial su documentación para la oferta pública inicial tan pronto como este mes, informó Bloomberg News en febrero.

Los preparativos para una presentación confidencial siguen en curso y SpaceX aún podría decidir modificar el plan, dijeron las personas. Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

SpaceX buscaría una valoración total en la oferta pública inicial superior a US$ 1,75 billones, según personas familiarizadas con el tema. La compañía adquirió la startup de inteligencia artificial xAI de Musk en un acuerdo que valoró la entidad combinada en US$ 1,25 billones, según informó Bloomberg News.

Con un valor de mercado de US$ 1,75 billones, SpaceX sería más grande que todas menos cinco de las empresas del índice S&P 500: Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon. También sería mayor que Meta, así como Tesla, otra compañía del imperio Musk.