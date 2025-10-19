Israel y Hamás intercambian acusaciones mientras nuevo derramamiento de sangre empaña esfuerzos de paz en Gaza

Residentes de Gaza y autoridades sanitarias locales afirmaron que los ataques aéreos y los disparos de tanques israelíes en todo el enclave causaron la muerte de al menos 11 personas. Un oficial militar israelí afirmó que podrían lanzarse más ataques contra objetivos de Hamás, en represalia por al menos tres agresiones contra sus fuerzas el domingo.

Israel lanzó el domingo una serie de incursiones en Gaza en respuesta a ataques contra sus fuerzas, informó el Ejército, lo que sacudió el ya frágil alto el fuego en el enclave.

Residentes de Gaza y autoridades sanitarias locales afirmaron que los ataques aéreos y los disparos de tanques israelíes en todo el enclave causaron la muerte de al menos 11 personas.

Un oficial militar israelí afirmó que podrían lanzarse más ataques contra objetivos de Hamás, en represalia por al menos tres agresiones contra sus fuerzas el domingo.

El Ejército israelí afirmó que los ataques aéreos y los disparos de artillería tenían como objetivo a los militantes de la zona sur de Rafah que habían lanzado un misil antitanque y disparado contra sus soldados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que había ordenado al Ejército responder con fuerza a lo que describió como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

El brazo armado de Hamás afirmó en un comunicado que seguía comprometido con el alto el fuego en toda Gaza, y añadió que no tenía conocimiento de los enfrentamientos en Rafah y que no había estado en contacto con los grupos de esa zona desde marzo.

Los episodios del domingo merman las esperanzas de que el alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor el 11 de octubre, conduzca a una paz duradera en el enclave.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la "línea amarilla" hasta donde se habían retirado las fuerzas israelíes en virtud del acuerdo se marcaría físicamente y que cualquier violación del alto el fuego o intento de cruzar la línea sería respondido con fuego.

La oficina de medios de comunicación del Gobierno en Gaza dijo el sábado que Israel había cometido 47 violaciones tras el acuerdo de alto el fuego, dejando 38 muertos y 143 heridos.

"Estas violaciones han abarcado desde disparos directos contra civiles hasta bombardeos deliberados y operaciones de ataque, así como la detención de varios civiles", según el comunicado de la oficina de prensa.

Devolución de rehenes

El Gobierno israelí y Hamás llevan días acusándose mutuamente de violar el alto el fuego, e Israel ha declarado que el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Israel afirma que Hamás está tardando demasiado en entregar los cadáveres de los rehenes fallecidos. La semana pasada, el grupo liberó a los 20 rehenes vivos que tenía en su poder y, en los días siguientes entregó 12 de los 28 cuerpos retenidos.

El grupo afirma que no tiene interés en conservar los cadáveres de los rehenes restantes y que se necesita equipo especial para recuperar los cuerpos enterrados bajo los escombros.