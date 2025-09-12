Los negocios en Chile de KKR y Sequoia, los fondos “boicoteados” por negocios en Israel
Ambas empresas tienen presencia en Chile también. Entre los más emblemáticos por el lado de Sequoia está Fintual, tras liderar la serie B por US$ 39 millones que levantó la fintech en 2021.
Noticias destacadas
Los fondos de inversión globales KKR y Sequoia Capital llevan varios meses bajo la lupa del mundo artístico, quienes han llamado a boicotearlos por su relación con el gobierno y empresas de Israel y la guerra contra Hamás que ha dejado a miles de civiles muertos en Palestina.
A KKR se le acusan vínculos con empresas que han sumado a su portafolio, tales como Axel Springer, una firma alemana que es dueña del portal de vivienda Yad2 y que publicita propiedades para compra y renta en zonas ocupadas por Israel, entre otras varias empresas de origen israelí o con presencia en esa nación. Y en el caso de Sequoia, su socio principal Shaun Maguire, se ha posicionado a favor del gobierno de Netanyahu, así como con la narrativa de Trump en torno al conflicto, y ha acusado a la ONU por denunciar crímenes de guerra en Gaza.
Ambos fondos tienen alta presencia en el mundo del arte. Sequoia invirtió US$ 100 millones en la plataforma MUBI, lo que hizo que esta semana actores como Gael García Bernal, Javier Bardem, Tilda Swinton, Olivia Colman o cineastas como Yorgos Lanthimos exigieran no trabajar con empresas israelíes, incluidos festivales, cines, emisoras y productoras. Ya hace unas semanas, directores de cine habían pedido a MUBI que reconsiderara su alianza con Sequoia.
En Chile, por ejemplo, el Festival de Cine de Valdivia anunció que no proyectará películas de la plataforma MUBI.
Mientras que KKR adquirió el año pasado el fondo especializado en festivales Superstruct, que en Europa hace festivales como Sónar, Morriña Festival y el Festival Internacional de Benicàssim.
Ambas empresas tienen presencia en Chile también. Entre los más emblemáticos por el lado de Sequoia está Fintual, tras liderar la serie B por US$ 39 millones que levantó la fintech en 2021.
En el caso de KKR, el fondo es socio con Telefónica en la empresa OnNet, una firma mayorista de fibra óptica y que además de los activos de fibra óptica de Movistar, sumó los de Entel en Chile. También intentaron hacer una empresa conjunta con Entel en Perú, pero el negocio se cayó el año pasado, reportó CincoDias.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete