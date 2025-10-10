Cambios en Transbank: nombran a nuevos gerentes en negocios, productos y riesgo

En el cargo de gerente de la división de negocios y productos, antes denominado comercial, entró Ricardo Blümel y como gerenta de la división de riesgo, asumió Maureen Doren.

Una serie de cambios ha experimentado la primera línea de ejecutivos de Transbank tras la llegada del gerente general, Sergio Ávila, en julio de este año.

Tras la salida del gerente comercial de la firma, Guillermo González, y la gerenta de riesgos, María Mercedes Mora, la empresa redefinió su equipo, realizando cambios al interior de la firma.

En el cargo de gerente de la división de negocios y productos, -antes denominado comercial-, asumió Ricardo Blümel, quien además será responsable de la división de negocios y productos. Anteriormente, el ejecutivo ocupaba el mismo puesto en la división de marketing y estrategia desde 2006.

En la división de riesgo fue nombrada Maureen Doren, quien anteriormente fue gerenta de la división de productos e inteligencia de negocios.

Antes de aterrizar en la firma de adquirencia, Doren se desarrolló durante ocho años en Bci, llegando a ser subgerenta de experiencia de clientes.

Asimismo, dentro de los cambios de la firma, las gerencias de planificación estratégica y asuntos corporativos pasaron a ser parte de la división de administración y finanzas.

El área será liderada por el CFO, Matías Castagnola, quien ingresó a la compañía en septiembre de este año, tras la salida de Andrea Álvarez. El ejecutivo trabajó 11 años en el Grupo Ultramar, donde fue CFO durante ocho años de empresas logísticas del mismo holding.

Según le afirmó la empresa a DF, “mediante esta nueva estructura, la compañía busca fortalecer funciones y procesos, desarrollar nuevas capacidades organizacionales y potenciar sinergias. Todo ello, en vías a seguir eficientando y manteniendo nuestra competitividad y liderazgo en el mercado”.