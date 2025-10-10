Cambios en Transbank: nombran a nuevos gerentes en negocios, productos y riesgo
En el cargo de gerente de la división de negocios y productos, antes denominado comercial, entró Ricardo Blümel y como gerenta de la división de riesgo, asumió Maureen Doren.
Noticias destacadas
Una serie de cambios ha experimentado la primera línea de ejecutivos de Transbank tras la llegada del gerente general, Sergio Ávila, en julio de este año.
Tras la salida del gerente comercial de la firma, Guillermo González, y la gerenta de riesgos, María Mercedes Mora, la empresa redefinió su equipo, realizando cambios al interior de la firma.
En el cargo de gerente de la división de negocios y productos, -antes denominado comercial-, asumió Ricardo Blümel, quien además será responsable de la división de negocios y productos. Anteriormente, el ejecutivo ocupaba el mismo puesto en la división de marketing y estrategia desde 2006.
En la división de riesgo fue nombrada Maureen Doren, quien anteriormente fue gerenta de la división de productos e inteligencia de negocios.
Antes de aterrizar en la firma de adquirencia, Doren se desarrolló durante ocho años en Bci, llegando a ser subgerenta de experiencia de clientes.
Asimismo, dentro de los cambios de la firma, las gerencias de planificación estratégica y asuntos corporativos pasaron a ser parte de la división de administración y finanzas.
El área será liderada por el CFO, Matías Castagnola, quien ingresó a la compañía en septiembre de este año, tras la salida de Andrea Álvarez. El ejecutivo trabajó 11 años en el Grupo Ultramar, donde fue CFO durante ocho años de empresas logísticas del mismo holding.
Según le afirmó la empresa a DF, “mediante esta nueva estructura, la compañía busca fortalecer funciones y procesos, desarrollar nuevas capacidades organizacionales y potenciar sinergias. Todo ello, en vías a seguir eficientando y manteniendo nuestra competitividad y liderazgo en el mercado”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
El grupo ligado a la familia Paulmann debutará con un edificio multifamily en un terreno contiguo a uno de sus centros comerciales ícono de Chile. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial", señalaron a Diario Financiero desde Cenco Malls.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile por tres años más
“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
Se trataría de una sociedad de un miembro de la segunda generación de la familia. También busca comprar la cosecha de otro cultivo del vehículo por un total de US$ 2,6 millones.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete