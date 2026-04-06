Bolsa chilena vuelve al alza del fin de semana largo tras reportes de un nuevo esfuerzo mediador en Medio Oriente
Pakistán, Egipto y Turquía compartieron con Irán y EEUU una propuesta de paz que incluye un alto al fuego de 45 días, según el portal de noticias Axios. Si bien el IPSA terminó a la baja el jueves, logró una segunda alza semanal consecutiva.
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Las bolsas iniciaron la semana con algo de ganancia, pues siguen los esfuerzos mediadores para detener las hostilidades en el golfo Pérsico, a poco de que se cumpla un nuevo deadline fatal de Donald Trump dirigido a Irán.
El S&P IPSA chileno subía 0,3% a 10.773,32 puntos en estos primeros negocios, con el liderazgo de Quiñenco (2,3%), que repartirá toda su utilidad de 2025 como dividendo. Si bien el IPSA terminó a la baja el jueves en un cierre anticipado por la víspera del Viernes Santo, logró una segunda alza semanal consecutiva.
En la apertura de Wall Street, el Nasdaq subía 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano. Las bolsas europeas permanecerán cerradas por el feriado del Lunes de Pascua en el Viejo Continente. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei subió 0,6%, mientras que en China hubo en receso por el Día de Limpieza de Tumbas.
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