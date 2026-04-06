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Bolsa chilena vuelve al alza del fin de semana largo tras reportes de un nuevo esfuerzo mediador en Medio Oriente

Pakistán, Egipto y Turquía compartieron con Irán y EEUU una propuesta de paz que incluye un alto al fuego de 45 días, según el portal de noticias Axios. Si bien el IPSA terminó a la baja el jueves, logró una segunda alza semanal consecutiva.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 09:49 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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