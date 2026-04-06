Bolsa chilena vuelve al alza del fin de semana largo tras reportes de un nuevo esfuerzo mediador en Medio Oriente

Pakistán, Egipto y Turquía compartieron con Irán y EEUU una propuesta de paz que incluye un alto al fuego de 45 días, según el portal de noticias Axios. Si bien el IPSA terminó a la baja el jueves, logró una segunda alza semanal consecutiva.

Las bolsas iniciaron la semana con algo de ganancia, pues siguen los esfuerzos mediadores para detener las hostilidades en el golfo Pérsico, a poco de que se cumpla un nuevo deadline fatal de Donald Trump dirigido a Irán.

El S&P IPSA chileno subía 0,3% a 10.773,32 puntos en estos primeros negocios, con el liderazgo de Quiñenco (2,3%), que repartirá toda su utilidad de 2025 como dividendo. Si bien el IPSA terminó a la baja el jueves en un cierre anticipado por la víspera del Viernes Santo, logró una segunda alza semanal consecutiva.

En la apertura de Wall Street, el Nasdaq subía 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano. Las bolsas europeas permanecerán cerradas por el feriado del Lunes de Pascua en el Viejo Continente. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei subió 0,6%, mientras que en China hubo en receso por el Día de Limpieza de Tumbas.