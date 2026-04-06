Irán rechaza propuesta de alto al fuego mientras se acerca ultimátum de Donald Trump

"Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados", dijeron desde la República Islámica. En conferencia de prensa, el Presidente estadounidense planteó que pueden tomar Irán en una noche y "esa noche podría ser mañana", en referencia al plazo que impuso.

Teherán rechazó la última propuesta de alto al fuego, en la guerra que lo enfrenta con Estados Unidos e Israel, en el marco de la negociación en la que median Pakistán, Egipto y Turquía.

"No nos conformaremos con un alto el fuego. Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados", declaró este lunes el jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, Mojtaba Ferdousi Pour, a la agencia de noticias estatal IRNA, citada por Associated Press.

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La propuesta rechazada contemplaba dos fases: 45 días de alto al fuego con la reapertura del estrecho de Ormuz y una negociación que diera paso a un cese definitivo de las hostilidades.

La definición iraní se da ante la cuenta regresiva del más reciente ultimátum de Donald Trump contra Irán para mañana martes a las 20:00 horas.

De acuerdo a lo señalado este lunes por el mandatario estadounidense, el plazo en curso es definitivo. Además, indicó que las autoridades de Irán "han hecho una propuesta, y es una propuesta significativa. Es un paso significativo. No es lo suficientemente buena", dijo Trump sobre Irán.

"La guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, y creo que han estado negociando de buena fe", declaró Trump durante un acto anual de Pascua en la Casa Blanca. El jefe de Estado ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 13:00 horas.

Más tarde este lunes, en conferencia de prensa el Presidente estadounidense planteó que pueden tomar Irán en una noche y "esa noche podría ser mañana", en referencia al plazo que impuso. En la misma instancia, relató la misión militar que rescató a dos aviadores que se estrellaron en Irán.

Ataques de Israel

Además, esta jornada continuaron los ataques en Medio Oriente. Uno de ellos, perpetrado, por Israel, terminó con el asesinato del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Jademi. “Su martirio demuestra que la seguridad e independencia del Irán islámico se deben al sacrificio y la abnegación de los valientes hijos que, en las circunstancias más difíciles, trabajan incansablemente por el honor y la paz de esta tierra”, señaló ante los hechos el Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Este lunes, Tel Aviv además atacó South Pars, la planta de gas más grande del mundo ubicada en la zona costera de Asaluyeh, en la provincia de Bushehr, al sureste de Irán. Se trata del segundo ataque a sus instalaciones. El primero tuvo lugar el 18 de marzo, momento en el que Pezeshkian advirtió de "consecuencias incontrolables" que "podrían afectar al mundo entero".

Sumado a lo anterior, Tel Aviv dirigió sus misiles a una planta petroquímica iraní, la cual, según precisó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se posiciona como la principal fuente de financiamiento de la Guardia Revolucionaria.

"Estamos destruyendo fábricas, eliminando activistas y seguimos eliminando a altos cargos", declaró Netanyahu en un comunicado grabado en vídeo.