Dólar abre a la baja por ventas globales frente a posible acción conjunta en favor del yen japonés

El dollar index caía 0,5% a mínimos desde el pasado 17 de septiembre, principalmente debido a la fuerte apreciación del yen. El oro superaba los US$ 5 mil la onza y el cobre volvía a bordear los US$ 6 por libra.

El dólar empezó la semana aún más abajo, en línea con la fuerte presión que enfrenta la divisa a nivel global por la posible acción conjunta entre Washington y Tokio para respaldar al yen japonés.

La divisa caía $ 3,8 hasta los $ 864,1 en los primeros negocios de este lunes, tras registrar el viernes su mayor caída semanal desde abril de 2025 y cerrar en nuevos mínimos de dos años en las pantallas de Bloomberg.

El dollar index caía 0,5% hasta los 97,1 puntos, su menor nivel desde el pasado 17 de septiembre, principalmente debido a la fuerte apreciación del yen (1,4%). El oro escalaba 1,9% sobre históricos US$ 5 la onza, y el cobre transado en Londres subía 0,2% para bordear los US$ 6 por libra. La renta fija se fortalecía.

"El fuerte fortalecimiento del yen se generó por el aumento de la preocupación entre los participantes del mercado por el riesgo de una intervención directa", escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

"El yen se fortaleció considerablemente en la tarde del viernes, tras conocerse que la Fed de Nueva York se puso en contacto con instituciones financieras para preguntarles sobre el tipo de cambio del yen. La noticia ha alimentado las especulaciones de que podría haber una intervención directa en breve, e incluso una intervención conjunta con EEUU para comprar yenes y vender dólares", repasó.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo este domingo que su gobierno tomaría "todas las medidas necesarias para hacer frente a movimientos especulativos y altamente anormales". Luego, este lunes el jefe de divisas del Ministerio de Finanzas afirmó que "colaborarán estrechamente con las autoridades estadounidenses cuando sea necesario".

El dollar index viene de caer 1,8% en su peor semana desde mayo de 2025, debido a que las amenazas arancelarias de Donald Trump, más allá de que luego se hayan cancelado, estimuló la diversificación hacia mercados distintos de EEUU. América Latina fue un destino altamente beneficiado.