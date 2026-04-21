Por qué el peso podría beneficiarse del plan de reconstrucción de Kast

El plan de reconstrucción y desarrollo económico presentado por el gobierno abrió un nuevo foco para el mercado cambiario, al instalar la pregunta sobre si las más de 40 medidas que lo componen -entre ellas, la baja de impuestos, la eliminación transitoria del IVA a la nueva vivienda y los incentivos a las PYME- pueden transformarse en un apoyo adicional para el peso chileno.

Aunque el tipo de cambio ya venía cayendo por factores externos asociados al conflicto en Medio Oriente y logró resistir gracias al cobre, el paquete introduce un componente local que podría empezar a ser monitoreado más de cerca por inversionistas y analistas.

La clave está en si estas medidas logran mejorar el atractivo de Chile para la inversión y generar mayores flujos de divisas, especialmente si una mejor regulación de permisos termina favoreciendo proyectos mineros y si la ventana para repatriar capitales cumple el objetivo del Ejecutivo.

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Según expertos, el plan no cambia por sí solo la tendencia reciente del dólar, pero sí abre la posibilidad de que la política económica local comience a complementar el impulso que ya ha venido dando el mineral. Incluso, el solo anunio de la medida previo a su presentación podría estar operando como catalizador de un mayor fortalecimiento de la moneda local.

Desde XTB, Emanuelle Santos sostuvo a DF que "una señal creíble de convergencia hacia una política fiscal y regulatoria más predecible reduce la prima de riesgo exigida al peso y puede apreciar el tipo de cambio incluso antes de que se materialice un solo dólar de inversión extranjera".

En un webinar, el analista de BTG Pactual Wealth Management, Andrés Barberis, explicó que “el peso chileno avanzó un 2,17%, siendo la mejor moneda dentro de nuestra región, apoyada por una combinación de factores bastante directa (...) con un telón de fondo más favorable para el sector minero chileno en una semana donde se destaca esfuerzos para acelerar las aprobaciones de inversión en cuanto a los proyectos mineros”.

En la misma línea, Felipe Cáceres, analista de mercados de Capitaria, señaló a DF que “el plan mejora el clima de inversión y eso el mercado lo anticipa antes de que lleguen los primeros flujos concretos”. A su juicio, las señales son concretas: rebaja del impuesto corporativo, repatriación de capitales y destrabe de proyectos de inversión que llevan años paralizados. “Todo eso reduce la percepción de riesgo país y aumenta el atractivo de Chile como destino de inversión. El factor determinante será cuánto logra avanzar en el Congreso sin perder su esencia”, agregó.

Ahora bien, Cáceres explicó que, en el caso de aprobarse, la repatriación de capitales con una tasa del 7% genera flujos directos hacia el peso en el corto plazo, mientras que la rebaja corporativa del 27% al 23% tiene un efecto más estructural. Esto, gracias a que reduce el incentivo a mantener capital en el exterior y mejora la competitividad tributaria frente a economías comparables.

Por su parte, el economista jefe de Credicorp Capital Chile, Samuel Carrasco, sostuvo a DF que en lo inmediato, las medidas anunciadas podrían tener un impacto, “aunque acotado” en el corto plazo, operando principalmente a través del canal de expectativas más que de flujos efectivos. Aun así, advirtió que la evolución del peso chileno sigue estando fuertemente condicionada por el escenario internacional, en particular por la resolución del conflicto geopolítico, la dinámica de los precios de las materias primas y la trayectoria del dollar index. Ya mirando el mediano plazo, estimó que “las medidas van en la dirección correcta y podrían resultar constructivas para el peso chileno, siempre que logren destrabar la inversión, elevar el PIB tendencial, mejorar la productividad y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

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Proyección

El mercado empieza a delinear un rango más claro para el dólar en la medida en que se combine el avance del plan económico con una mejora del escenario externo. Desde XTB, proyectaron que una aprobación progresiva del paquete de Kast en el Congreso, sumada a una reapertura efectiva del Estrecho de Ormuz que estabilice el cobre sobre US$ 4,5 por libra, podría empujar al tipo de cambio hacia soportes de $ 851 e incluso $ 837, nivel que implicaría una apreciación cercana al 18% del peso respecto de los máximos de febrero.

"Un fracaso legislativo temprano elimina el componente de prima política positiva que el mercado pueda haber incorporado parcialmente. Además, podría debilitar la capacidad negociadora del Gobierno para el resto de su mandato y elevar la percepción del riesgo institucional. En términos cambiarios, ese escenario podría empujar el dólar de vuelta por encima de los $ 900", estimó la corredora de bolsa.

Esa visión conversa con la de Capitaria, donde estiman que, si coinciden un cobre sobre US$ 5 la libra, una tregua sostenida con Irán y un avance legislativo del plan de Hacienda , el dólar tendría espacio para acercarse a la zona de $ 850. El movimiento no sería menor: en el peak de la guerra el billete verde escaló hasta niveles cercanos a $ 936, mientras que hoy se ubica en torno a $ 883, de acuerdo con cifras del Banco Central.

Más allá de esas proyecciones, en BCI Corredora de Bolsa prefieren ordenar la discusión en tres escenarios para 2026. El estratega de inversiones, Vicente Dourthe, asigna una probabilidad de 50% al escenario base, que contempla una guerra en Medio Oriente extendiéndose hasta comienzos del segundo trimestre, un entorno global más complejo y ausencia de reformas económicas significativas en Chile, aunque con foco en consolidación fiscal; en ese caso, el dólar cerraría en torno a $ 880.

El escenario favorable, con 20% de probabilidad, considera una moderación de los riesgos globales y avances en reformas locales, lo que abriría espacio para un tipo de cambio cercano a $ 830.

En el extremo opuesto, el escenario adverso -con 30% de probabilidad- combina una guerra más prolongada, tensiones geopolíticas, menor crecimiento global y mayor polarización local, un cuadro que, según Dourthe, “empieza a afectar distintas confianzas en la economía” y podría llevar al dólar hasta niveles próximos a $ 960.

Finalmente, desde Credicorp Capital, matizaron en que el plan de reconstrucción "no garantiza una apreciación del peso por sí solo, pero contribuye a reducir riesgos, mejorar las expectativas, reabrir el canal inversión‑crecimiento y comprimir la prima de riesgo”.



