Resultados de empresas según el análisis de Credicorp: Copec sorprende y Cencosud decepciona

El negocio energético impulsó la visión positiva sobre Copec, mientras que el debilitamiento del consumo en Chile llevó al banco de inversión a adoptar una postura más cautelosa sobre empresas como Cencosud y CMPC.

La temporada de resultados del primer trimestre comenzó a reordenar las expectativas bursátiles sobre algunas de las principales compañías chilenas.

Y aunque las cifras corporativas mostraron desempeños mixtos, los reportes de Credicorp Capital dejaron una señal clara para el mercado: Copec emerge como una de las favoritas dentro del IPSA, mientras que Cencosud enfrenta crecientes dudas sobre el consumo y CMPC sigue atrapada entre valorizaciones castigadas y proyectos aún por verse.

El optimismo vino desde Empresas Copec. La corredora destacó que el conglomerado ligado a energía y transporte sorprendió ampliamente al mercado tras reportar un EBITDA 23% sobre las propias estimaciones del banco de inversión peruano y del consenso de Bloomberg, impulsado principalmente por el negocio energético en Chile.

El informe subrayó que “esperamos una reacción positiva del mercado ante los resultados trimestrales de Copec”, luego de que el negocio de distribución de combustibles mostró márgenes históricamente altos gracias a efectos de inventario, lubricantes y mejores márgenes industriales.

Parte importante de la sorpresa vino desde las operaciones chilenas. Según Credicorp, cerca de dos tercios de la expansión anual del Ebitda provinieron del negocio local de distribución de combustibles, mientras que los márgenes Ebitda alcanzaron un récord de 10,7%. A ello se sumó un catalizador puntual sobre el avance del proyecto Sucuriú de Arauco en Brasil, que ya alcanza un 62% de avance y se encuentra adelantado respecto al cronograma original.

“Los inversionistas también podrían valorar positivamente el avance adelantado del proyecto Sucuriú y los recientes hitos logísticos”, señaló el reporte.

La visión positiva también se sostuvo en valorizaciones. Credicorp destacó que Copec actualmente transa con un descuento de 15% frente a su promedio histórico EV/Ebitda forward, nivel que considera atractivo incluso frente a otras compañías. “En términos generales, reiteramos nuestra preferencia relativa por Copec sobre CMPC”, indicó la corredora.

CMPC

Por su parte, sobre la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la lectura fue más neutra. La firma forestal reportó un Ebitda prácticamente alineado con las expectativas del mercado (US$ 255 millones, representando una caída de 8,1% interanual), lo que llevó a Credicorp a anticipar una reacción acotada de la acción.

“No anticipamos una reacción relevante del mercado a los resultados de CMPC”, sostuvo el banco que, mantiene a día de hoy, un precio objetivo de $ 1.700 sobre el papel de la firma y un "rendimiento inferior", según información de Bloomberg.

Pero, para la compañía el foco del mercado sigue estando en Brasil. La corredora destacó que el cronograma para tomar una decisión final sobre el proyecto "Natureza" en el Estado Río Grande do Sul -iniciativa que de unos US$ 4.570 millones para construir una planta de celulosa de última generación- se volvió menos específico que en comunicaciones anteriores. El reporte recordó que la administración ahora apunta a una definición “durante el año”, dejando atrás las expectativas previas de una eventual aprobación hacia mediados de 2026. A eso se suma un nivel de apalancamiento que sigue elevado: el ratio deuda financiera neta sobre Ebitda ajustado alcanzó 4,1 veces al cierre de marzo.

Además, pese a que las acciones de CMPC continúan transando bajo sus promedios históricos, Credicorp advirtió que el mercado sigue favoreciendo a Copec dentro del sector. El informe destacó que, aunque CMPC transa con un descuento cercano al 7% respecto de su promedio histórico de valorización, Copec ofrece un descuento mayor y una narrativa operacional más favorable.

Cencosud

La situación más compleja fue la de Cencosud. Credicorp adoptó un tono marcadamente más cauteloso con el retailer, luego de que su Ebitda quedara 11,4% por debajo del consenso de Bloomberg. “El año comenzó más débil de lo que esperábamos”, señaló la corredora, agregando que los resultados deberían traducirse en una reacción negativa para la acción.

Pasado el mediodía, los papeles de la firma transaron en torno a los $ 2.170 frente a una recomendación de Credicorp por $ 3.150, actualizada el pasado 5 de mayo.

El informe apuntó directamente a la debilidad del consumo en Chile, particularmente en supermercados y mejoramiento del hogar, además de un menor impulso proveniente del turismo en tiendas por departamento. Aunque países como Colombia y Brasil mostraron mejoras operacionales relevantes, Credicorp sostuvo que esos avances responden más a medidas específicas de eficiencia y reorganización que a una recuperación estructural del consumo regional.

“La acción ha estado bajo presión en los últimos meses y actualmente transa en sus niveles más bajos de los últimos doce meses”, advirtió la corredora.

Más allá de los resultados trimestrales, el mercado comenzó a diferenciar con mayor fuerza entre compañías expuestas a recuperación operativa y aquellas todavía más dependientes de un consumo debilitado en Chile y la región.