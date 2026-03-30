Rodrigo Castillo, director general de BeFx: "Soy optimista de que el dólar no debería pasar los $1.000, pero va a haber volatilidad"

"¿Cuánto tiempo estaremos con el dólar sobre $900? Depende de cuánto dure la guerra y sus efectos", agrega Castillo sobre el conflicto en Medio Oriente que comenzó hace casi un mes y que sacudió todas las proyecciones que existían por el despegue del petróleo.

"Antes de que comenzara este conflicto yo era bastante optimista con el peso. O sea, mi rango era $850 - $870 e incluso hasta $830", dice Rodrigo Castillo, director general del broker online BeFx, sobre cómo la guerra que comenzó a fines de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió todas las proyecciones en medio del despegue en los precios internacionales del petróleo. "¿Cuánto tiempo estaremos con el dólar sobre $900? Depende de cuánto dure la guerra y sus efectos", agrega Castillo.

Ante la audiencia que repletó un salón en el seminario BeFx Trading Sessions II, que tenía como invitado al académico y exministro de Hacienda Ignacio Briones, Castillo recuerda cómo una volatilidad cambiaria en rangos a los que no estaba habituado desde hacía un buen tiempo el mercado chileno ganó terrenó luego del estallido de octubre de 2019 y con la pandemia de Covid, y puso al dólar de regreso a los titulares en un país que vende cobre al mundo, pero compra petróleo al exterior.

En ese contexto, el temido fantasma del "dólar a luca" se materializó primero durante tres días seguidos en julio de 2022, con el mundo preocupado por una recesión global y un cobre que se encontraba apenas sobre US$ 3 por libra. El dólar cerró el jueves 14 de julio de 2022 en un máximo histórico de $ 1.051 en las pantallas de Bloomberg, antes de que un anuncio de intervención del Banco Central lo llevara de regreso bajo los $1.000.

A fines de 2024 el dólar volvió a cotizar en niveles de $1.000 en operaciones intradía, esta vez con el cobre a niveles de US$ 4 por libra pero con los mercados anticipando que la Fed tendría un ritmo más lento que lo que se esperaba para bajar las tasas hacia 2025 y luego marcó sucesivos cierres sobre los $ 1.000 a inicios del verano del año pasado.

La última vez de "dólar a luca" ocurrió en abril -hace casi un año- luego del Liberation Day de los anuncios de los aranceles globales del Presidente Donald Trump y previo al inicio de la puesta en marcha de las tarifas más específicas más fuertes, particularmente para China, pero moderó fuertemente en los meses siguientes hasta que la guerra estalló en Medio Oriente.

"Soy optimista de que el dólar no debería pasar los $1.000, pero creo que sí hay que estar mirando y estar atentos porque es un nivel bastante importante y sicológico que sobre todo a los traders nos asusta y también creo que a la gente del Banco Central y del gobierno también es un nivel bastante importante preocupante. Va a haber volatilidad, se va a mantener por mucho tiempo así es que hay que tener mucho ojo", señala Castillo.

El dólar cerró el viernes pasado en $923,7, luego de haber saltado en esa sesión a niveles de $940 intradía, que recortó después.

En las operaciones de la mañana del lunes en Londres, los futuros del Brent ganaban US$ 3,2, o un 2,8%, a US$ 115,77 por barril, tras cerrar el viernes con un alza del 4,2%. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba US$ 1,87, o un 1,9%, a US$ 101,51, después de avanzar un 5,5% en la sesión anterior.

"Estamos el día de hoy con una guerra que presiona al dólar peso al alza y me vuelvo a preocupar, porque ya no estamos de nuevo tan lejos de los $1.000. Si mañana hay declaraciones de Trump que luego son negadas por Irán, probablemente el dólar siga subiendo a niveles de $930, $940 y ya cuando estamos en $950 estamos a tan sólo 7% de los $1.000", añade.