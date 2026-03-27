Ignacio Briones y las medidas tras el remezón de los combustibles: "Ya estamos viendo que los parlamentarios, incluso de tus propias filas, van a pedir más"

El extitular de Hacienda afirma que quien hoy ocupa el cargo, el ministro Jorge Quiroz, "venía con otra agenda, de reformas bien importantes que yo apoyo, y gobernar es esto: te toca enfrentarte a crisis". También alerta sobre el desbande en el Congreso y ante la tensión en la calle, comenta: "¿Va haber estallido? No, pero movilizaciones sí".

Fue el director general del broker online MundoBeFx, Rodrigo Castillo, quien como anfitrión del seminario comenzó con las preguntas y lo hizo con el tema que sacudió la semana: el histórico aumento de los precios de los combustibles. "¿Era el momento, era la forma o había alguna manera de esperar para que efectivamente no le pegue tanto a las personas?", inquirió al académico y exministro de Hacienda Ignacio Briones, ante una audiencia que repletó un salón en un hotel en avenida Vitacura.

"Entre los ministros de Hacienda existe una suerte de acuerdo tácito de ser deferente y respetuoso de lo que le está tocando vivir al ministro", comenzó respondiendo Briones sobre Jorge Quiroz, quien en la noche del lunes anunció la fuerte alza de las gasolinas y el diésel que hizo correr a los automovilistas que atoraron las bencineras antes de su materialización este jueves, y que respondió al fuerte aumento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente. El bencinazo empujó hacia arriba los pronósticos de inflación y disparó la desaprobación al Presidente José Antonio Kast a dos semanas de iniciado su mandato.

Quiroz también informó de medidas de mitigación que se despacharon rápidamente desde el Congreso, entre las que se incluyeron bonos para taxistas y el transporte escolar, junto con el congelamiento del precio de la parafinas en los niveles que tenía previo a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que desataron la guerra que mantiene paralizado el vital transporte de crudo por el estrecho de Ormuz.

"Al ministro Quiroz le tocó una crisis que no estaba en sus pronósticos -él venía con otra agenda, de reformas bien importantes que yo apoyo- y gobernar es esto: te toca enfrentarte a crisis. Y las crisis uno puede abordarlas de distinta manera, cada uno tiene su estilo", dijo Briones en BeFxTrading Sessions II al comenzar la noche del jueves.

"El ministro Quiroz tiene toda la razón en que los precios, particularmente este que es tan relevante, en algún momento tienen que traspasarse a los consumidores, porque acá no hay magia. Luego, hay una discusión sobre la velocidad de ese traspaso y que es una materia opinable si se hace de una, como optó el ministro, o si se hace más compartimentando de forma tal que el impacto no sea tan fuerte para el bolsillo, aunque va a llegar igual", añadió.

Presión por ayudas

Briones agregó que una segunda discusión, que es la que está comenzando, se relaciona con la dimensión de política social y las medidas mitigatorias, entendiendo que se trata de un shock que le pega al bolsillo de todos los chilenos, se muevan o no en auto, y en órdenes de magnitud importantes.

"¿Hay alguna manera de compensar o amortiguar esto? Ahí es donde entra la política social que, con recursos escasos, siempre tiene que ser focalizada. Eso en la primera vuelta no ha estado: lo que propuso el ministro es básicamente un congelamiento de la parafina, que va dirigido a las personas más vulnerables, pero con altísima probabilidad lo que vamos a ver ahora es que los parlamentarios van a empezar a pedir más, y ya empezamos a verlo hoy día, incluso de tus propias filas", dijo.

El exministro hizo referencia a que del propio oficialismo en el Congreso diputados republicanos pidieron el jueves al Ejecutivo intevenir para que las concesionarias privadas de las carreteras bajen los peajes y el TAG "transitoriamente", mientras desde la UDI se ha planteado aplazar los permisos de circulación y en Renovación Nacional la idea de replicar algo parecido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Y eso, cuando desde la oposición ya se presentó un proyecto para revivir los retiros de fondos previsionales. En el PPD, en tanto, se ha propuesto la devolución del IVA como aporte en los créditos hipotecarios.

"Eso es lo que hay que tener a la vista: qué es lo que va a pasar. Va a venir una presión por tener ayudas y la pregunta relevante es cómo yo tengo un paquete de ayudas que se haga cargo de aquellos que más lo necesitan sin abrir una puerta que no se cierre más y que sea un drenaje de recursos fiscales que no tenemos. Ese es el dilema que va a tener el gobierno, a mi juicio, en una definición que es correcta porque este es un shock que nos tocó y la plata no cae del cielo y la plata que hoy día hay es poca", explicó.

Y Briones es cauteloso frente al escenario externo: expuso a la audiencia que, incluso en el escenario hipotético de que pudiera haber una resolución de la guerra en Medio Oriente en el corto plazo, la tensión en el mercado petrolero sería más duradera considerando el severo daño a la infraestructura energética que los ataques ya han generado en el Golfo Pérsico.

Estallido no, pero movilizaciones sí

El 28 de octubre de 2019, en pleno estallido, Briones -entonces decano de la UAI- asumió como ministro de Hacienda del fallecido Presidente Sebastián Piñera, en reemplazo del economista y académico Felipe Larraín.

Briones recordó la máxima convulsión que le tocó enfrentar esos días y que, confidenció, lo llevó incluso a coordinar con el entonces presidente del Banco Central y exministro de Hacienda Mario Marcel que se dividieran llamadas telefónicas a parlamentarios de izquierda para contribuir en ánimo a un acuerdo por la paz para superar la tensión: Briones dijo que a él le tocó hablar con el entonces diputado y luego Presidente Gabriel Boric, a quien no conocía. En paralelo y entre otras medidas, el entonces ministro de Hacienda también aseguró que las arcas fiscales contaran con suficientes dólares, en medio del estrés y dramática falta de liquidez en el mercado.

"Cuando fuiste parte del gobierno tuviste una oposición muy dura, que hoy es oposición pero con experiencia de haber gobernado. ¿Crees que ahora va a haber alguna diferencia o va a ser igual de complejo el escenario?, porque eso también nos va a generar volatilidad con el dólar", le preguntó Castillo al exministro, luego de recordar las menciones a la palabra "estallido" en algunas cuentas en redes sociales que siguieron al bencinazo del lunes de esta semana.

"¿Va a haber movilizaciones? Sí", afirmó Briones. "De hecho ya empezaron hoy día y con desmanes; estuvieron guardados cuatro años y ahora aparecieron y van a aparecer. ¿Va a haber estallido? No y por una razón súper de fondo: porque los chilenos no aguantarían un estallido. Y los mismos que antes valoraron el estallido, hoy día exigen mano dura. Y eso tiene que ver con un aprendizaje de que esto no es gratis, tiene costos país y tiene costos en seguridad. El auge de la delincuencia tiene mucho que ver con eso", dijo.

Briones dijo que si bien se espera que el gobierno del Presidente Kast enfrentará una oposición dura en el Congreso, quisiera que sí demostraran vocación democrática de contribuir a buenos acuerdos. "Lamentablemente una parte importante va a negar la sal y el agua, porque venimos hace muchos gobiernos en esta dinámica de "la tuya y dos más". Para ser súper sinceros, nosotros tuvimos una oposición miserable, aunque destaco a muchas personas que ayudaron y también hay que tener presente que el Presidente Boric también enfrentó una oposición durísima: cuenten las acusaciones constitucionales no más".

Además, recordó, hoy el Congreso tiene más partidos, está más fragmentado y donde el gobierno no tiene mayoría política, independiente de si se cuenta con un número suficiente de parlamentarios en los escaños.

"La mayoría aritmética nunca ha sido la mayoría política y ya lo estamos viendo con lo de las bencinas, donde los propios tuyos se empiezan a desanclar, desalinear y a pedirte cosas. Y aquellos que pensaban que el Partido de la Gente iba a votar contigo, o sea por favor. O el Partido Nacional Libertario, en algunas cosas sí y en otras cosas no, porque cada uno tiene su agenda y ese es el difícil arte de gobernar acuerdos para sacar reformas adelante. Creo que va a ser muy trabajoso, pero sigo siendo optimista de que se va a poder avanzar en algunas cosas", dijo Briones.