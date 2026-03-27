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Factor económico

Ignacio Briones y las medidas tras el remezón de los combustibles: "Ya estamos viendo que los parlamentarios, incluso de tus propias filas, van a pedir más"

El extitular de Hacienda afirma que quien hoy ocupa el cargo, el ministro Jorge Quiroz, "venía con otra agenda, de reformas bien importantes que yo apoyo, y gobernar es esto: te toca enfrentarte a crisis". También alerta sobre el desbande en el Congreso y ante la tensión en la calle, comenta: "¿Va haber estallido? No, pero movilizaciones sí".

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 10:00 hrs.

Rodrigo Martínez Ministro de Hacienda dólar petróleo Bencinas guerra Congreso
<p>El exministro de Hacienda escucha las preguntas del director general de MundoBeFx, Rodrigo Castillo, en el seminario BeFxTrading Sessions II que se realizó en la tarde del jueves.</p>

El exministro de Hacienda escucha las preguntas del director general de MundoBeFx, Rodrigo Castillo, en el seminario BeFxTrading Sessions II que se realizó en la tarde del jueves.

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