Primer efecto de la aprobación del proyecto por alza de los combustibles: se le aparecieron los retiros de las AFP al Gobierno

Durante toda la discusión de la iniciativa, desde las filas opositoras advirtieron que esas medidas frente a la histórica alza de las gasolinas no llegarían a las familias y el diputado René Alinco (indep. en la bancada DC) tomó la delantera.

Desde el triunfo del Presidente José Antonio Kast y en el marco del relato con el que llegó a La Moneda, asegurando que el suyo sería un Gobierno de “emergencia” dada la situación en que se encuentra nuestro país, se veía venir la posibilidad cada vez más cierta de que algún parlamentario opositor, usando exactamente el mismo argumento, introdujera en el debate la necesidad de tramitar y aprobar un retiro desde los fondos de las AFP para que la ciudadanía enfrente la crisis con sus propios recursos.

El proyecto del Gobierno sobre las ayudas ante la histórica alza de los combustibles -tramitado y aprobado con tanta celeridad- abrió la puerta a la tan temida iniciativa, la principal duda era quién sería el mensajero. Ello, porque quien es considerada la madre de estos proyectos, la diputada Pamela Jiles, está de brazos atados, ya que el PDG no está a favor de este tipo de propuestas.

Sin embargo, fue el independiente en la bancada de la DC René Alinco quien puso el tema sobre la mesa. De hecho, este jueves anunció que ingresó un proyecto para tramitar un nuevo retiro desde los fondos previsionales.

“Es nuestra plata”

“La necesidad objetiva es clara. Las trabajadoras y trabajadores necesitan dinero para comprar su alimentación básica, su transporte, etc.; por lo tanto necesitan plata contante y sonante. El Gobierno ha dicho que estamos en una emergencia y, por eso, que este proyecto es también un proyecto de emergencia”, argumentó Alinco.

El legislador recordó que “es nuestra plata” y expresó su esperanza de que tanto la Cámara como el Senado apoyen y aprueben el proyecto, “porque es decisión nuestra, del Parlamento, no del Gobierno”.