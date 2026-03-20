Credicorp baja precio objetivo de Colbún y quita recomendación de "compra" a sus competidoras tras grave ataque a planta gasífera de Qatar

El sector ya venía eclipsado por acciones de mayor sensibilidad que se beneficiaron del ascenso de José Antonio Kast a La Moneda, pero sigue presentando un atractivo defensivo, lo que justificaría la recomendación de "mantener" a ojos de los analistas.

Tras los graves daños que sufrió la planta Ras Laffan de Qatar, Credicorp Capital estimó que el caos del mercado gasífero internacional tendrá consecuencias para las empresas eléctricas que operan en Chile, aunque con varios matices de por medio.

La firma de inversiones rebajó de $ 170 a $ 150 el precio objetivo de Colbún, y equiparó las recomendaciones sobre Enel y Engie, que se degradaron de "comprar" a "mantener". En todo caso, actualizó al alza el target sobre estas dos últimas, hasta $ 85 y $ 1.700 por acción, respectivamente.

"Creemos que el actual conflicto geopolítico en Medio Oriente debería seguir lastrando el ánimo del mercado. En el caso de las empresas de servicios públicos de electricidad, los riesgos relacionados con los precios y el abastecimiento del gas deberían cobrar mayor relevancia, especialmente a la luz de los recientes ataques contra la infraestructura de Qatar", dice el reporte de los analistas Steffania Mosquera y Juan Felipe Becerra.

"Un conflicto prolongado podría ejercer presión sobre los márgenes, mientras que su resolución podría redirigir el interés de los inversionistas hacia sectores más directamente afectados y con mayor potencial alcista, dejando a las empresas de servicios públicos marginadas una vez más", apuntó Credicorp.

El sector ya venía rezagado durante el período electoral, eclipsado por sectores y acciones de mayor sensibilidad que se beneficiaron del ascenso de José Antonio Kast a La Moneda, pero sigue presentando un atractivo defensivo, lo que justifica la recomendación de "mantener", según los analistas.

"Enel Chile es nuestra empresa preferida, debido a su facturación estable, su elevado nivel de contratos, su menor exposición a los precios internacionales del gas y la diversificación de sus operaciones gracias al negocio de distribución", manifestaron.

Por el contrario, "Colbún es nuestra menos favorita, ya que su bajo nivel de contratos debería llevarla a vender energía en el mercado al contado, lo que ya no parece tan atractivo a mediano plazo, así como las ideas de fusiones y adquisiciones de la gerencia. Sin embargo, señalamos que ya hemos incorporado un escenario más pesimista en nuestro modelo, reduciendo en 11,8% nuestro precio objetivo anterior, y aún vemos cierto potencial alcista".

Credicorp hizo hincapié en que las condiciones del sistema han cambiado, y la nueva capacidad renovable lo hace más resistente a las crisis internacionales. Datos de Valgesta muestran que la capacidad instalada de energía solar y eólica alcanzó unos 9,6 GW a finales de 2021, cerca de la fecha de inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, y ahora la capacidad ronda los 18,7 GW, destacó la firma de inversiones.

"Esta expansión reduce la dependencia de la energía térmica, mientras que el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía por batería (BESS, sigla en inglés) avanza para cubrir las horas sin sol. Las centrales térmicas siguen siendo necesarias durante esos períodos, por lo que un conflicto prolongado o ataques intensificados contra la infraestructura global de GNL, combinados con la baja hidrología del primer semestre de 2026, podrían poner a prueba los márgenes", razonó.

Según el informe, las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que los precios del gas natural Henry Hub descenderán con respecto a los niveles de febrero de 2026, lo que limitará la presión de los costos de combustible sobre las tres empresas generadoras. Pero no dejó de advertir que la reciente escalada de violencia contra la infraestructura energética de la región ha introducido un nuevo factor de incertidumbre.