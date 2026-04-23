MOP fija cartera de proyectos prioritarios en Antofagasta y pone foco en ruta Chañaral - Antofagasta

La región concentrará iniciativas clave por más de US$ 2.500 millones, con foco en conectividad vial y aeroportuaria, incluyendo la Ruta 5 Caldera - Antofagasta, la conexión a Iquique y la ampliación del aeropuerto Andrés Sabella.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) definió seis proyectos en la Región de Antofagasta dentro del Plan Nacional de Infraestructura que prioriza 70 obras en todo el país. La cartera regional supera los US$ 2.500 millones y se ejecutará a través de la Dirección General de Concesiones.

"Este plan está diseñado para dar certezas al país con una hoja de ruta clara que responde al compromiso del Gobierno de inyectar dinamismo económico y devolver la seguridad a nuestras familias, lo cual también contribuye al Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional", señaló el seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes Llanquileo.

Conectividad vial

Las dos iniciativas de mayor envergadura son tramos de la Ruta 5. El primero, ubicado entre Caldera y Antofagasta, considera US$ 804 millones para ampliar a doble calzada en 466 km, con velocidad máxima de 120 km/h.



El segundo, entre Antofagasta e Iquique, requiere US$ 614 millones y tendrá el mismo estándar de autopista para conectar ambas capitales regionales.

En Calama, la concesión Rutas del Loa contempla como obra prioritaria el sector B, la Nueva Circunvalación Oriente, que incorpora el viaducto Yalquincha.

Foco en mejorar el aeropuerto

El aeropuerto Andrés Sabella triplicará su superficie, pasando de 10 mil m2 a 30 mil m2, con una inversión de US$ 306 millones. La ampliación busca aumentar la capacidad del terminal frente al crecimiento de la demanda aérea en la región y mejorar los estándares de operación y servicio.

Seguridad penitenciaria

Dos proyectos apuntan a ampliar la capacidad carcelaria de la región. El Centro Penitenciario de Calama I demandará US$ 381 millones para una infraestructura de más de 71 mil m2 con capacidad para 1.850 internos.

En tanto, en Antofagasta, el Programa Penitenciario Grupo 2 contempla US$ 133 millones para ampliar el penal actual hasta 2.124 plazas.

"Este plan no es solo cemento, sino que refleja una decisión clara y firme, orientado a cerrar brechas históricas de infraestructura, mediante inversiones estratégicas que fortalecen el rol productivo a nivel nacional de nuestra región y mejoran las condiciones de seguridad y bienestar de nuestros habitantes", señaló el seremi de Obras Públicas de Antofagasta.

A nivel nacional, las 70 obras representan una inversión equivalente al 8,6% del PIB y proyectan hasta 250 mil empleos a 2030, en una cartera destinada a acelerar inversión pública y actividad económica.