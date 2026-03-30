Universidad de Tarapacá tendrá por primera vez una mujer en la rectoría en histórico proceso electoral
La actual vicerrectora académica, la psicologa Jenniffer Peralta, y la decana de la Facultad de Derecho, la abogada Claudia Moraga, encabezan la contienda para el período 2026 - 2030, que se definirá el 10 de abril.
Noticias destacadas
Por primera vez, la rectoría de la Universidad de Tarapacá (UTA) quedará en manos de una mujer. El escenario quedó configurado así debido a que las dos candidaturas mejor posicionadas para la elección del 10 de abril corresponden a académicas de la propia institución, abriendo un histórico cambio en la conducción del plantel universitario.
Se trata de la actual vicerrectora académica, la psicologa Jenniffer Peralta (a la derecha en la foto) y la decana de la Facultad de Derecho, la abogada Claudia Moraga (a la izq.), quienes encabezan la contienda por la rectoría para el período 2026 - 2030.
Ambas candidatas llegan con trayectorias vinculadas a la gestión universitaria. Por un lado, Peralta ha desarrollado su carrera en el ámbito académico y en cargos directivos ligados a la formación. Por otro, Moraga combina su rol como decana con funciones estratégicas, integrando el Consejo Superior en representación del estamento académico y participando como directora en la Empresa Portuaria Arica EPA.
El fin de una era
Hace solo 20 años, la presencia femenina en el consejo era inexistente. El avance ha sido tan rotundo en el último tiempo que el organismo debió actualizar su nombre en 2023 para incluir formalmente la palabra "Rectoras", dejando de ser solo el “Consejo de Rectores”.
En paralelo, el proceso también marca el cierre de un ciclo en la conducción del plantel. El actual rector, Emilio Rodríguez, dejará el cargo tras completar 16 años no consecutivos al frente de la universidad.
La votación del 10 de abril definirá a su sucesora y marcará un cambio en la conducción del plantel, en un escenario donde la presencia femenina en rectorías sigue siendo minoritaria.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Proyecto inmobiliario de Madesal por US$ 41 millones en el centro de Concepción ingresa a evaluación ambiental
La iniciativa, que considera tres edificios destinados a viviendas, oficinas y comercio, se emplaza en un terreno de más de 4.700 m2 donde antes operaba el colegio de la Inmaculada Concepción.
Administrador de fondos y gestor de inversiones: la separación de roles que proponen las AGF para la industria
La iniciativa fue planteada por la Acafi como medida para impulsar el desarrollo del negocio. Desde el mercado ven efectos positivos en ingreso de nuevos actores y transparencia.
Toku lanza agente de inteligencia artificial para automatizar la cobranza de empresas
Cristina Etcheberry, CEO de la fintech, explicó que la herramienta define cómo, cuándo y por qué canal contactar a cada cliente para mejorar los tiempos de recaudación y reducir los incobrables.
Informalidad laboral en el Biobío llega a 26,6% y tasa de desocupación sigue siendo la más alta del país
La región anotó un desempleo de 9,6%. Según datos del INE, la elevada precarización está determinada por el aumento del trabajo por cuenta propia, y en el sector de Salud registró un salto de 66%.
Andes Salud concreta adquisición de 64% de Clínica IMET, en Punta Arenas, y marca un hito en su estrategia de desarrollo regional
La transacción, que ayuda a consolidar la presencia de la compañía en el extremo sur del país, incluye un plan de expansión inmobiliaria y hospitalaria, y contempla una inversión total superior a los US$ 10 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete