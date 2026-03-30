Universidad de Tarapacá tendrá por primera vez una mujer en la rectoría en histórico proceso electoral

La actual vicerrectora académica, la psicologa Jenniffer Peralta, y la decana de la Facultad de Derecho, la abogada Claudia Moraga, encabezan la contienda para el período 2026 - 2030, que se definirá el 10 de abril.

Por primera vez, la rectoría de la Universidad de Tarapacá (UTA) quedará en manos de una mujer. El escenario quedó configurado así debido a que las dos candidaturas mejor posicionadas para la elección del 10 de abril corresponden a académicas de la propia institución, abriendo un histórico cambio en la conducción del plantel universitario.

Se trata de la actual vicerrectora académica, la psicologa Jenniffer Peralta (a la derecha en la foto) y la decana de la Facultad de Derecho, la abogada Claudia Moraga (a la izq.), quienes encabezan la contienda por la rectoría para el período 2026 - 2030.

Ambas candidatas llegan con trayectorias vinculadas a la gestión universitaria. Por un lado, Peralta ha desarrollado su carrera en el ámbito académico y en cargos directivos ligados a la formación. Por otro, Moraga combina su rol como decana con funciones estratégicas, integrando el Consejo Superior en representación del estamento académico y participando como directora en la Empresa Portuaria Arica EPA.

El fin de una era

Hace solo 20 años, la presencia femenina en el consejo era inexistente. El avance ha sido tan rotundo en el último tiempo que el organismo debió actualizar su nombre en 2023 para incluir formalmente la palabra "Rectoras", dejando de ser solo el “Consejo de Rectores”.

En paralelo, el proceso también marca el cierre de un ciclo en la conducción del plantel. El actual rector, Emilio Rodríguez, dejará el cargo tras completar 16 años no consecutivos al frente de la universidad.

La votación del 10 de abril definirá a su sucesora y marcará un cambio en la conducción del plantel, en un escenario donde la presencia femenina en rectorías sigue siendo minoritaria.