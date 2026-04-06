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EFE inicia fase de pruebas de sus 10 nuevos convoyes destinados a reforzar servicio del Biotren, en el Gran Concepción, con casi US$ 60 millones de inversión

Las maquinas fabricadas por el consorcio chino CRRC-Sifang alcanzan una velocidad de 120 km/h y cuentan con capacidad para 717 pasajeros. Están equipadas con un moderno sistema de información al usuario, pantallas interiores y exteriores, megafonía con sensor de ruido y mapas digitales de recorrido en tiempo real.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 18:20 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur EFE trenes Biobío
<p>EFE inicia fase de pruebas de sus 10 nuevos convoyes destinados a reforzar servicio del Biotren, en el Gran Concepción, con casi US$ 60 millones de inversión</p>

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