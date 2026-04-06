EFE inicia fase de pruebas de sus 10 nuevos convoyes destinados a reforzar servicio del Biotren, en el Gran Concepción, con casi US$ 60 millones de inversión

Las maquinas fabricadas por el consorcio chino CRRC-Sifang alcanzan una velocidad de 120 km/h y cuentan con capacidad para 717 pasajeros. Están equipadas con un moderno sistema de información al usuario, pantallas interiores y exteriores, megafonía con sensor de ruido y mapas digitales de recorrido en tiempo real.

En el marco del Plan Maestro Ferroviario, EFE Trenes de Chile inició la fase de pruebas estáticas de 10 nuevos convoyes destinados a reforzar el servicio del Biotren, en el Gran Concepción. La inversión, que bordea los US$ 60 millones, forma parte de una cartera de proyectos de infraestructura de alto estándar que, en su conjunto, supera los US$ 3 mil millones, con foco en la descentralización del transporte de pasajeros.

La incorporación de estos activos busca ampliar sustancialmente la oferta en el tramo de mayor exigencia económica y logística del sistema, la Línea 2, que conecta las ciudades de Concepción y Coronel, y que actualmente concentra cerca de 90% de los usuarios del Biotren.

Las maquinarias que se sumarán a los servicios locales fueron fabricadas por el consorcio chino CRRC-Sifang, y fueron inspeccionadas en el taller San Eugenio, en la Región Metropolitana, por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el presidente de EFE, Eric Martin; y el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández.

Aumento de la demanda

La incorporación de los nuevos trenes permitirá absorber el crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros del Biotren. De acuerdo con el esquema operativo de EFE, la inversión se complementará con mejoras en la infraestructura eléctrica de suministro y en la longitud de los andenes, sentando las bases para reforzar la oferta en horas punta en 40% para 2027 y lograr un incremento de 100% en la hora punta de la mañana hacia 2028.

Al respecto, el subsecretario Mackenna detalló el impacto directo de la medida, según las metas que se ha trazado la cartera. "Estos 10 trenes son una muy buena noticia para la Región del Biobío, especialmente para el servicio entre Concepción y Coronel, que va a recibir a la mayoría de estas nuevas máquinas, y que va a permitir duplicar la capacidad a 2028".

Desde el ámbito regional, el despliegue de esta nueva flota requerirá de un intenso trabajo en obras civiles y adecuaciones técnicas. En esta línea, el gobernador Sergio Giacaman suscribió el compromiso de parte del Gobierno Regional "para colaborar en todo lo que sea necesario para que estos 10 trenes a la brevedad puedan estar en servicio en nuestra región. Significa invertir en los rieles, en las catenarias, y para eso hemos estado conociendo los trenes, pero también manifestando la voluntad de ser parte de esta buena noticia para nuestra región".

Tecnología de punta

El presidente de EFE Trenes de Chile, Eric Martin, subrayó la visión a largo plazo detrás de esta adquisición, destacando el rol del Estado en el desarrollo económico y la conectividad del centro sur del país. "Esperamos poder complementar el servicio que ya estamos dando, avanzando como lo hemos hecho siempre, paso a paso, para poder mejorar la experiencia para toda la comunidad y consolidando al Biotren como el eje central de la movilidad sustentable regional", comentó el líder de la estatal.

El impacto operacional de las unidades radica no sólo en la cantidad, sino en las especificaciones técnicas que optimizarán los tiempos de traslado. Los trenes alcanzan una velocidad máxima de 120 km/h y cuentan con una capacidad para 717 pasajeros.

Sobre la urgencia de integrar esta tecnología frente a la congestión actual, el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, profundizó en la rentabilidad social del proyecto. "Como EFE Sur estamos tremendamente contentos con estos 10 trenes que se vienen a sumar a los 11 trenes que están funcionando diariamente y que transportan a más de 50 mil personas, sobre todo a personas que habitan al sur del Biobío. Esta es una tremenda noticia para esos pasajeros, pero también para otros que, quizás por venir los trenes a plena capacidad, no pueden acceder a este medio de transporte tan eficiente, económico y moderno. Esta es una respuesta concreta al crecimiento sostenido de la demanda", indicó.

Las máquinas están equipadas con un moderno sistema de información al usuario, pantallas interiores y exteriores, megafonía con sensor de ruido y mapas digitales de recorrido en tiempo real. Además incorporan accesibilidad universal y sistemas anticrash y anticlimber para la protección ante colisiones.

Se proyecta que las dos primeras unidades arriben a la Región del Biobío a fines de abril. Tras completar las pruebas finales, iniciarán sus operaciones comerciales durante el presente semestre, materializando así el retiro paulatino de los antiguos trenes naranjos y marcando una profunda renovación en el principal eje de movilidad del Gran Concepción.