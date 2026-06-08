El grupo Dimarsa de Puerto Montt, el retailer más antiguo de Chile, proyecta crecer 14,2% este año y alista plan de inversiones para el segundo semestre

El diversificado holding hoy incluye multitiendas, supermercados, tiendas de conveniencia y ferreterías, además de un astillero y un hotel. Tras un complejo inicio del ejercicio 2026, espera coronar la segunda mitad del año con la ampliación de su astillero en Puerto Montt y la expansión de su local en Quellón.

Con 169 años de operaciones ininterrumpidas, Dimarsa ostenta el título del retail más antiguo de Chile. Pero la compañía fundada en 1857 por Friedrich Francke, en Puerto Montt, ha evolucionado desde la venta de herramientas agrícolas hasta convertirse en un holding diversificado que incluye multitiendas, supermercados, tiendas de conveniencia y ferreterías, además de un astillero y un hotel, dando empleo a más de 1.000 trabajadores.

​Actualmente controlada y administrada por la séptima generación de la familia —integrada por Nicole, Maureen, Dominique, Alejandro y Marcel Marchant—, y con el respaldo en el directorio de la sexta generación (Hernán y Alejandro Marchant), la empresa busca sortear un 2026 que comenzó con mayores desafíos de lo que proyectaba.

​"Este 2026 comenzó cuesta arriba, teníamos mejores expectativas. Estamos intentando vender mejor, ser mucho más eficientes, revisando procesos y tratando de paliar la fuerte alza en la estructura de gastos", explica Andrés Latorre, gerente general de Dimarsa.

​Astillero y expansión en Chiloé

​Si bien la cautela sigue marcando el ritmo, el grupo proyecta reactivar su cartera de inversiones a partir del segundo semestre, concentrando sus esfuerzos en fortalecer aquellas unidades de negocio que han mostrado un mayor potencial de crecimiento, diversificación y rentabilidad.

Uno de los principales proyectos es la ampliación de su astillero en Puerto Montt, un activo clave para su división náutica, Dimarine. Según Latorre, "el astillero va a crecer al triple" en capacidad, a 6 mil metros cuadrados (m2) edificados para abordar proyectos de mayor envergadura, especialmente aquellos vinculados a la industria salmonera, uno de los sectores más relevantes para la economía austral.

A esto se suma la expansión de su tienda Dimarsa, en Quellón, al sur de Chiloé. Según la compañía, el local crecerá de manera significativa, sumando un paño de 2.300 m2 vecino al inmueble en pleno centro de la ciudad, con lo que podría llegar a duplicar su tamaño para responder a la tracción del mercado local.

En paralelo, el grupo busca consolidar el desarrollo de "Algo Market", la cadena de supermercados y tiendas de conveniencia con la que ingresó al segmento hace dos años. Actualmente la marca opera tres locales y, debido a que se trata de formatos más pequeños y de menor costo de expansión, la empresa evalúa nuevas aperturas, pero advierte que esto ocurrirá “una vez que tengamos el modelo operativo al 100%”.

​La estructura del holding y proyecciones 2026

​Actualmente, el ecosistema de Dimarsa cuenta con una red de 23 tiendas desplegadas entre Valdivia (Región de Los Ríos) y Coyhaique (Región de Aysén). Tres de ellas operan exclusivamente bajo la marca especializada Dimarine y otras tres como “Algo Market”. A esto se suma un centro de distribución y el Hotel Gran Pacífico de Puerto Montt.

En términos de ingresos, la compañía mantiene una estructura de negocios diversificada en tres segmentos, aunque con una clara predominancia de sus operaciones ligadas al retail y el hogar, que concentra 70% de las ventas totales del grupo.

La segunda unidad más relevante es el negocio de ferretería, que aporta aproximadamente 20% de los ingresos. Por su parte, la división náutica, desarrollada a través de Dimarine, representa el 10% restante de las ventas, pero fue el área que más creció en 2025 debido al aumento de la industria salmonera.

​Durante 2025, la compañía registró un crecimiento interanual de 5%, impulsado principalmente por el dinamismo del mundo náutico y la categoría de vestuario y calzado.

​Pese al freno del consumo a inicios de 2026, las metas son ambiciosas. Si bien mantienen en reserva sus cifras exactas de facturación, Andrés Latorre reveló a DF Regiones que la expectativa para este año es de un crecimiento total de 14,2% respecto a 2025.

​Este salto no vendrá de las tiendas físicas tradicionales, cuya proyección de crecimiento original de 11% será ajustada a la baja, sino de sus canales alternativos: la firma proyecta una fuerte expansión impulsada por el canal de e-commerce (37%) y las ventas corporativas o canal B2B (34%).

Las ventajas competitivas y el factor "salmón"

Para competir de igual a igual con las grandes cadenas nacionales, Dimarsa sostiene que su principal ventaja está en el conocimiento integral del cliente sureño. Su propuesta de valor integra un mix de productos segmentados por comuna (en un mismo local conviven artículos de ferretería pesada y vestuario outdoor) y una logística interna capaz de llegar a zonas extremas. Además, cuentan con su propio brazo financiero al ofrecer la tarjeta de credito TCD, que permite bancarizar y otorgar liquidez a clientes locales.

​Sin embargo, el desempeño del holding está íntimamente ligado al pulso macroeconómico de la zona sur. "Nosotros dependemos mucho del salmón en las regiones de Los Lagos y Aysén", sincera Latorre.

​En esa línea, apuntan a las barreras regulatorias como el principal desafío del sector empresarial en regiones. "Somos de los que añoran mayor rapidez y dinamismo a la hora de hacer consultas o presentar proyectos. Es una traba burocrática que afecta a todo el país. Mientras la salmonicultura siga creciendo, la economía del sur austral seguirá firme al amparo de esta industria. Las reglas claras le ayudarán mucho a este motor económico; de lo contrario, a estas regiones no se les hará fácil", concluye Latorre.