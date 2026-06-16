David Bravo sobre nueva cotización para sala cuna e impacto en seguro de cesantía: “Es una buena solución, pero hay que mirar el Fondo Solidario”

Entrevistado en el programa DF al Cierre, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC abordó los alcances de la medida firmada este lunes en La Moneda.

Luego de su paso matutino por la comisión de Hacienda en el Senado, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, arribó a DF al Cierre, para abordar las últimas noticias respecto a la reciente presentación del proyecto de Sala Cuna Universal.

Frente a la propuesta –que contempla la implementación de una nueva cotización de 0,35%, la cual será compensada con una reducción equivalente en el aporte que actualmente destina el mismo empleador al seguro de cesantía-, aseguró que “es una buena solución, pero hay que mirar el Fondo Solidario”.

Una advertencia que, explicó, nace debido a que actualmente hay un “Fondo Solidario estresado”, luego de que “en 2023 -con la última reforma- se subieron los beneficios y la tasa de uso se incrementó de manera importante”.

Bravo apuntó a la sostenibilidad del fondo, puesto que este “depende del aporte estatal, y si hay problemas del Fondo Solidario, va a ser el Estado el que va a cubrir”.

Asimismo, el economista de la UC destacó que con discusiones previas del proyecto en los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric “se logró algo que es positivo (…) suena como que todos están involucrados, así que todos pueden decir ‘lo logramos’”.

Con todo, destacó que es un proyecto que se hace cargo de una discriminación que afecta en gran medida a las mujeres y su empleabilidad.

- ¿Le tiene fe a esta discusión ahora? ¿Con la configuración que tiene ahora el Congreso?

- Sí, porque esta solución se empezó a plasmar hacia fines del gobierno de Boric. Afortunadamente, esto estaba en el programa del Presidente Kast. Al final, se logró algo que es positivo. Es como un buen espíritu, porque esto es algo que viene de gobiernos anteriores, del Presidente Piñera, pero también del Presidente Boric, que le puso mucho el acelerador al final, entonces esto suena como que están todos involucrados.

- Hace unos días, en el lanzamiento del libro de Mario Marcel, Andrés Velasco dijo que hubo costos para el empleo el avanzar en tres proyectos: el aumento del salario mínimo, las 40 horas y también los seis puntos de mayor cotización por la reforma de pensiones. ¿Qué impacto tuvo para usted avanzar en estas tres cosas en tan corto tiempo?

- Creo que incluso por separado tuvieron impacto, pero creo que cada una por separado son medidas deseables, porque tienen que ver con la calidad de vida. Queremos bajar la jornada laboral, cierto, eso es algo deseable, es como una meta.

En el salario mínimo también queremos que se aumenten los salarios. Y el ahorro de pensiones necesitamos que se incremente, es todo deseable, pero efectivamente el timing es muy importante.

Antes que llegara el Presidente Boric, hablé de la emergencia laboral, precisamente porque pensé que era muy importante para el nuevo gobierno que tuviera -en ese entonces- a la vista que estábamos en un problema en el mercado laboral y que, por lo tanto, hay que tener en cuenta esa situación. No puedes actuar como si tuviéramos a la economía creciendo, como si estuviéramos en pleno empleo. Ahí es cuando hay que probablemente empujar todos esos incrementos. Fue un mal momento, fue un mal timing. Y yo lo que he dicho, esto es básicamente porque no se vio que había un problema.

- ¿Y cómo salimos de ese problema?

- Lo que está haciendo el proyecto de reconstrucción, esta es una oportunidad que tenemos que tomarla. El conjunto de medidas de hacernos más competitivos tributariamente, bajar la tasa, recuperar esa competitividad que perdimos cierto en el camino, tener un mejor ambiente de inversión, más estabilidad, atracción, y el tema de ir removiendo obstáculos que ya removimos también antes con la ley de permisos.Y tal vez van a faltar muchas otras cosas. Todo eso va a sumar, pero ya vemos que si uno toma más o menos el efecto que el que declara el mismo gobierno es cierto, es un efecto todavía pequeño. O sea, cuesta mucho mover la aguja, vamos a tener más crecimiento. Esa es la única razón por la que creo que esto hay que tomarlo.

- ¿Ve posible la meta que se fijó el ministro Quiroz y el gobierno de llegar a un desempleo de 6,5% a fin de este gobierno?

- Sí, se ve factible de llegar si se termina creciendo al 4%. Me parece bien que haya que ponerse metas. Lo que me gustaría es que se entendiera que esa meta nos la estamos poniendo todos. El gobierno y la oposición, que va a querer ser gobierno y debería querer tener una economía que sea más vigorosa. Y no heredar un problema que, a esa altura, va a ser muy preocupante para todos.