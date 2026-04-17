Grupo Megeve vende Patagonia Energy a central puerto de Argentina

El grupo Megeve (family office de la familia Solari Donaggio) está capitalizando su apuesta en Vaca Muerta, Argentina. Esta semana se conoció que Patagonia Energy, empresa creada por el grupo chileno en asociación con el empresario Federico Tomasevich, fue vendida a Central Puerto.

Patagonia Energy posee la concesión de dos áreas ubicadas en el corazón de la formación de hidrocarburos no convencionales en el suroeste del país trasandino, lo cual llamó la atención de la generadora eléctrica argentina.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la transacción contempla la compra del 100 % del paquete accionario de Patagonia Energy a través de su empresa controladora Patagonia Assets Limited.

Con esta operación, Central puerto se quedará con el control de los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, superficie de aproximadamente 110 kilómetros cuadrados, yacimientos convencionales que la compañía busca reconvertirlos hacia la explotación no convencional.

Según la Revista Petroquímica de Argentina, desde la compañía destacaron que el acuerdo constituye “un hito relevante en el proceso de diversificación de las actividades”, donde también agregaron que la adquisición “permitirá a la sociedad ampliar su presencia en el sector energético, incorporando activos y capacidades que fortalecen su posicionamiento competitivo y generan nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo”.

El valor del deal no fue revelado y el cierre del mismo se encuentra aún sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de transacciones, informó la empresa.

Esta no es la primera compra que hace Central Puerto a un grupo chileno. En 2022, compró los activos forestales a Masisa, una operación por la que pasó US$ 70 millones, hito que se convirtió en el primer paso de la compañía en la expansión hacia negocios menos regulados que el eléctrico.