Discusión de Presupuesto 2026 se toma la agenda
El ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos, dieron inicio en el Congreso a la discusión del erario que contempla un alza del gasto de 1,7%.
Multa por no votar:
La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley dos iniciativas que modifican las normas electorales. Estas fijan multa por no concurrir a votar para los ciudadanos chilenos, así como cambios en los requisitos para que extranjeros puedan hacerlo en futuras elecciones en Chile.
Superintendencia Medio Ambiente:
El Senado respaldó en general el proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la citada Superintendencia. La norma modifica el proceso de denuncia y sanciones, entre otras materias.
Ampliación cárceles:
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permite disminuir hasta en 36 meses los plazos para la construcción de recintos carcelarios y que quedó en condiciones de ser votado por la Sala del Senado.
Nombramientos Corte Suprema:
La Sala del Senado aprobó las propuestas enviadas por el Presidente de la República para suplir las vacancias dejadas como ministros de la Corte Suprema por la remoción de Ángela Vivanco y el cese de funciones de Jorge Dahm. Los parlamentarios ratificaron a Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, como nuevos integrantes del Máximo Tribunal.
Subsidio unificado al empleo:
La Sala de la Cámara aprobó el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal y administrado por el Sence. La iniciativa en trámite beneficiará a trabajadores y empresas del sector privado, con priorización en grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal.
Agenda senado
Lunes 6:
Comienza el trabajo de las cinco subcomisiones de presupuestos para analizar las asignaciones de recursos para los distintos ministerios para el año 2026.
Martes 7:
La comisión de Vivienda continuará el análisis referido a la situación financiera del ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus servicios dependientes, y su impacto en la ejecución del presupuesto de la cartera y, especialmente, del Plan de Emergencia Habitacional. Respecto de este punto ha sido invitado el ministro del ramo, Carlos Montes.
AGENDA CÁMARA
Martes 7:
La comisión de Hacienda inicia la votación del proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados.
La comisión de Gobierno Interior analizará los presupuestos de los gobiernos regionales y su proyección para el año 2026. Están invitados el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; la directora de la Dipres, Javiera Martínez; y el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Pablo Silva.
Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas
Son 200 cupos a cargo de Servicio País para quienes deseen trabajar durante un año en distintas localidades con beneficios de capacitación, seguro de salud y aporte económico mensual.
Matthei arremete contra el Minvu y advierte que el Gobierno deja una deuda pendiente con las familias por subsidios sin respaldo
La abanderada de Chile Vamos además calificó como “una bajeza inaceptable” la eliminación de la glosa republicana, que garantizaba recursos disponibles para el próximo Gobierno.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
