Los inversionistas presionan a los fondos de capital privado

Grupos como Apollo, Ares y Blackstone han recibido solicitudes de reembolso en el primer trimestre de 2026 por valor de US$ 20.000 millones.

Los inversionistas adinerados intentaron retirar más de US$ 20.000 millones de los fondos de crédito privado en el primer trimestre, lo que pone de manifiesto la creciente presión sobre una clase de activo que se había convertido en una fuerza dominante en Wall Street.

Las solicitudes de reembolso, que ascienden a US$ 20.800 millones, afectaron a grandes grupos, entre ellos Apollo, Ares, Blackstone, Blue Owl y KKR.

Fondos que gestionan en conjunto carteras por valor de unos US$ 300.000 millones, han atendido poco más de la mitad de las solicitudes de reembolso.

Estas retiradas reflejan la creciente preocupación por los préstamos que el sector del crédito privado concede a las empresas de software respaldadas por fondos de capital privado y la incertidumbre a la que se enfrentan estas empresas a medida que avanza la IA.

Esto se produce además en un momento en que los inversionistas están preocupados por las antiguas adquisiciones apalancadas en las que las firmas de capital privado han tenido dificultades para desinvertir, operaciones que en gran medida se han financiado con crédito privado.

Greg Obenshain, director de crédito de Verdad Advisers, afirma que "los flujos son un indicador anticipado de dificultades: reflejan las expectativas futuras de problemas y ayudan a revelar dichas dificultades".

El sector del crédito privado ha crecido muy rápido desde la crisis financiera de 2008, cuando los reguladores limitaron el riesgo que podían asumir los grandes bancos. Las gestoras ocuparon ese vacío, proporcionando fondos cada vez mayores al sector de las adquisiciones y atrayendo inversiones de fondos de pensiones y fundaciones, seducidos por las atractivas rentabilidades que ofrecían.

Más recientemente, los gestores de crédito privado se han centrado en minoristas adinerados, a quienes consideran un mercado clave para el crecimiento. A diferencia de los institucionales, que toman decisiones a largo plazo, los minoristas tienden a ser más volátiles y se han mostrado reacios a los límites de reembolso de los instrumentos de crédito privado.

Los ejecutivos de todo el sector han adoptado diferentes estrategias ante el aumento de las solicitudes de reembolso. Algunos, como Blackstone y Oaktree, han autorizado los retiros. Otros, como HPS Investment Partners, de BlackRock, Apollo, Ares, Blue Owl y Morgan Stanley, han limitado los reembolsos para proteger a los inversionistas que optan por permanecer.

Los gestores señalan que no observan un deterioro en los préstamos suscritos. Tanto Blackstone como Apollo han lanzado campañas de relaciones públicas para ayudar a contrarrestar la narrativa negativa sobre la recesión que sufre el crédito privado.

Presiones por recesión

Pero algunos en Wall Street creen que el crédito privado se verá sometido a mayor presión si hay una recesión. Morgan Stanley prevé que la tasa de impago del sector aumente del 5% actual al 8% el próximo año, dada su elevada exposición a las empresas de software.

Los límites que los gestores han impuesto a las retiradas han provocado que muchos fondos hayan seguido creciendo en tamaño.

Sin embargo, el reciente éxodo de profesionales del sector ha atraído la atención de la Fed y del Tesoro de EEUU.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, alerta de que las pérdidas para los prestamistas a empresas endeudadas serán mayores de lo que muchos esperan, dado el debilitamiento de los estándares crediticios. Y la agencia de rating Moody's ha rebajado sus perspectivas para el sector del crédito privado, ante la "presión de reembolso" a la que se enfrentan los fondos.