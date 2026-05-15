4 Datos clave para invertir en la semana

1. América Latina El 2026 ha estado marcado por volatilidad e incertidumbre en los mercados, lo que hace particularmente llamativas las rentabilidades acumuladas, sobre todo en países emergentes. En este contexto, Latinoamérica destaca, apoyada por el alza de los commodities, aunque enfrenta una importante incógnita: el ciclo electoral. Este año, Colombia, Perú y Brasil elegirán presidente, factor clave al evaluar potenciales impulsos adicionales en sus mercados bursátiles. Así, con un entorno global que favorece a la región, eventuales políticas promercado podrían reforzar y potenciar la visión positiva sobre sus bolsas.

2. EEUU lo hace otra vez Con más del 89% de los resultados del S&P 500 publicados, el crecimiento del IQ en las utilidades es por sobre al 27% anual, superando ampliamente el 13% esperado a fines de marzo. La mayor sorpresa provino del sector tecnológico. Así, pese a la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente, se mantiene la resiliencia del mercado, impulsada en gran medida por las "Siete Magníficas". La visión sobre los avances tecnológicos sigue siendo positiva, con mayores estimaciones de inversión en capital y retornos favorables hasta ahora. Sectores ligados a inteligencia artificial y semiconductores continúan actuando como motores estructurales, reforzando expectativas de crecimiento sostenido en el mediano plazo.

3. Condiciones financieras: el riesgo de la guerra Al observar la curva de precios futuros del petróleo, el mercado sigue anticipando una caída hacia fines de año, asociada a un eventual acuerdo. Esto mantendría condiciones financieras relativamente expansivas, aunque el principal riesgo está en un escenario adverso. Si el conflicto se prolonga, las expectativas de inflación podrían desanclarse del objetivo, obligando a la Fed y al BCCh a considerar alzas de tasas, restringiendo ambas economías. En ese contexto, las bolsas podrían caer y el dólar retomar una tendencia alcista, reforzando la importancia de diversificar portafolios; en perfiles más agresivos, la exposición al dólar ayudaría a compensar.