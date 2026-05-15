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Acciones bancarias en alerta por repunte inflacionario y posibles cambios regulatorios

Según LarrainVial, los principales vientos regulatorios adversos de Basilea III ya habrían quedado atrás y la CMF podría aliviar requerimientos de capital.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 11:10 hrs.

Banca Bolsa chilena
<p>Acciones bancarias en alerta por repunte inflacionario y posibles cambios regulatorios</p>

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