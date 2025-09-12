SQM gana 2-0 disputa en Abu Dhabi contra socios por US$ 20 millones

Los herederos de un ex socio de la minera en Emiratos Árabes alega que existe una deuda de 73,5 millones de Dírham de los Emiratos Árabes Unidos, equivalente a unos US$ 20 millones.

En 2020 empezaron las diferencias entre SQM y los herederos de Sami Al Taweel, un accionista de la compañía de Emiratos Árabes Unidos Adfert, que comercializa fertilizantes elaborados por la minera no metálica chilena y donde son dueños del 37% de la propiedad.

En mayo de 2023, los herederos de Al Taweel, presentaron ante el Centro de Conciliación del Tribunal Comercial de Primera Instancia de Abu Dhabi una reclamación en contra de SQM Corporation NV, otros accionistas y antiguos ejecutivos y directores de Adfert designados por SQM Corporation NV, alegando que existe una deuda de 73,5 millones de Dírham de los Emiratos Árabes Unidos, equivalente a unos US$ 20 millones.

Las partes trataron de llegar a un acuerdo. En 2023 informaron que “bajo las normas de los Emiratos Árabes, previo a la etapa judicial, existe un proceso de conciliación obligatorio. De no alcanzarse acuerdo, y en la medida que los demandantes paguen por anticipado las tasas procesales del Tribunal Comercial de Primera Instancia de Abu Dhabi, lo que a la fecha no ha ocurrido, se iniciará un juicio civil y SQM Corporation NV deberá contestar la demanda de los herederos de Sami Al Taweel”.

En los estados financieros de SQM han definido su participación en la empresa de “distribución y comercialización de nutrientes vegetales de especialidad en el Medio Oriente” como una de sus asociadas. La última vez que la chilena recibió dividendos fue en 2023 por US$ 633 mil. El año anterior, SQM recibió US$ 3 millones y en 2021 fueron US$ 9,4 millones.

Hasta el 2022 contabilizaba subsidiarias de la misma Adfert en Omán y Jordania. Y en la página web de SQM los siguen mostrando como sus distribuidores de productos de Nutrición Vegetal de Especialidad en Emiratos Árabes.

Sobre la pugna, este año SQM se anotó dos triunfos legales: el 27 de marzo, el Tribunal Comercial de Primera Instancia de Abu Dhabi “dictó sentencia en la que rechaza la demanda de los herederos de Sami Al Taweel, sentencia que fue apelada el 26 de abril”, informaron en su última entrega de resultados a junio de SQM. “Con fecha 13 de mayo la Corte de Apelaciones rechazó la apelación y la causa se encuentra a la espera de la decisión de la Corte de Casación de Abu Dhabi”, señalaron en el informe. Aún resta un tercer veredicto.