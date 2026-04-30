Guía de Ocio: Marty Supremo en el streaming y una variada cartelera

Chalamet supremo llega a Prime Video

Llegó al streaming la vertiginosa cinta de Josh Safdie, Marty Supremo, que sigue las andanzas de un joven judío neoyorquino en la década de los ‘50 que busca convertirse en campeón de ping pong. Obsesionado con el éxito y desbordado de confianza en sí mismo, Marty entra en una escalada de malas decisiones que lo llevan al descalabro total.

Un personaje para el que Chalamet se preparó durante años, alcanzando un alto nivel de ping pong, y cuyo rol “es el más se parece a mí en espíritu”, ha dicho el actor que estuvo nominado al Oscar por su interpretación. También actúan Gwyneth Paltrow, Abel Ferrara y Fran Drescher, entre otros. Entretenida en toda su locura y extensión. Disponible en Prime Video. Amores de cantina vuelve al GAM





La obra musical escrita por Juan Radrigán se sube al mismo escenario 15 años después. La historia de amor, desamor y marginalidad reúne nuevamente a María Izquierdo, Luis Dubó, Claudia Cabezas y Francisco Ossa, entre otros, dirigidos por Mariana Muñoz. Ocho personajes se sitúan en una cantina sin tiempo ni lugar. Tomando y cantando tratan de pasar las penas al son de boleros, tangos, rancheras, cumbias y cuecas que hablan de amores, abandonos, traiciones, dolores y marginalidad.

Hasta que un desconocido llega a tensionar el ambiente. Éxito inmediato de público y crítica, durante el montaje de 2011 se grabó un disco con la banda sonora, se publicó un libro y hubo presentaciones en distintos lugares de Chile y el extranjero. Una oportunidad para cantar, sufrir y reír con una obra que rescata el arraigo de nuestra cultura popular. Del 7 al 17 de mayo. Jueves a sábado a las 19:30 horas y el domingo a las 18:30. La obra musical escrita por Juan Radrigán se sube al mismo escenario 15 años después. La historia de amor, desamor y marginalidad reúne nuevamente a María Izquierdo, Luis Dubó, Claudia Cabezas y Francisco Ossa, entre otros, dirigidos por Mariana Muñoz. Ocho personajes se sitúan en una cantina sin tiempo ni lugar. Tomando y cantando tratan de pasar las penas al son de boleros, tangos, rancheras, cumbias y cuecas que hablan de amores, abandonos, traiciones, dolores y marginalidad.Hasta que un desconocido llega a tensionar el ambiente. Éxito inmediato de público y crítica, durante el montaje de 2011 se grabó un disco con la banda sonora, se publicó un libro y hubo presentaciones en distintos lugares de Chile y el extranjero. Una oportunidad para cantar, sufrir y reír con una obra que rescata el arraigo de nuestra cultura popular. Del 7 al 17 de mayo. Jueves a sábado a las 19:30 horas y el domingo a las 18:30. www.gam.cl

Una cartelera repleta de estrellas





Una nutrida oferta propone el Planetario USACH para el mes de mayo. Esta incluye películas infantiles en 360° como El viaje de las estrellas que se proyectará todos los sábados y domingos de mayo a las 13.00 horas, además de musicales inmersivos con títulos como Los Beatles por el Universo, Coldplay por el Universo y Las estrellas de Van Gogh. La programación va desde las 11 hasta las 18 horas. Entradas en Una nutrida oferta propone el Planetario USACH para el mes de mayo. Esta incluye películas infantiles en 360° como El viaje de las estrellas que se proyectará todos los sábados y domingos de mayo a las 13.00 horas, además de musicales inmersivos con títulos como Los Beatles por el Universo, Coldplay por el Universo y Las estrellas de Van Gogh. La programación va desde las 11 hasta las 18 horas. Entradas en planetariochile.cl

Un invernadero artístico en M100



La exposición Naturalia del artista chileno Gonzalo Pedraza propone una relectura de la ecología desde el arte, mediante una réplica del invernadero de la Quinta Normal que contiene plantas construidas con pinturas. La muestra invierte la lógica del museo tradicional y transforma desechos pictóricos -pinturas recolectadas en ferias libres- en un ecosistema vivo en medio de Centro Cultural Matucana 100. Abierta hasta el 7 de junio. La exposición Naturalia del artista chileno Gonzalo Pedraza propone una relectura de la ecología desde el arte, mediante una réplica del invernadero de la Quinta Normal que contiene plantas construidas con pinturas. La muestra invierte la lógica del museo tradicional y transforma desechos pictóricos -pinturas recolectadas en ferias libres- en un ecosistema vivo en medio de Centro Cultural Matucana 100. Abierta hasta el 7 de junio. www.m100.cl

Más justicia, más café



También en el eje Alameda, se acaba de sumar al café que se instaló al interior de la Biblioteca Nacional, una nueva sucursal de Justicia café en la Casa Central de la Universidad de Chile, justo a la salida del metro, por la calle Arturo Prat. Abre de lunes a jueves de 9 a 18 y el viernes hasta las 17 horas. Un espacio remodelado con buen gusto y exquisito café. En Instagram



También en el eje Alameda, se acaba de sumar al café que se instaló al interior de la Biblioteca Nacional, una nueva sucursal de Justicia café en la Casa Central de la Universidad de Chile, justo a la salida del metro, por la calle Arturo Prat. Abre de lunes a jueves de 9 a 18 y el viernes hasta las 17 horas. Un espacio remodelado con buen gusto y exquisito café. En Instagram @justiciacafe

Una exposición magistral en Buenos Aires



Quienes tengan la ocasión de viajar por estos días a la capital trasandina no pueden perderse por ningún motivo la muestra Cuerpo textil de la artista colombiana Olga de Amaral, en el Malba. Se trata de una revisión de su trabajo que abarca desde la década de 1960 hasta principios de los 2000, incluyendo diversas etapas.

Más de 50 obras provenientes tanto de colecciones públicas como privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York conforman este recorrido de seis décadas donde cada pieza conmueve por su sensibilidad y belleza. Impresionante.