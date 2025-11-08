Cuestionario presidencial a Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara

Johannes Kaiser: “Si soy presidente, el primer café me lo tomaré con Javier Milei”







- Lo primero que hará si llega a La Moneda:

- El control de frontera con Bolivia se instala de inmediato.

- Combate a inmigración ilegal: ¿muros, zanjas, minas antipersonales…?

- Ninguna de las tres. Tenemos una propuesta más completa: utilizar fronteras interiores y control de los pasos para detener a todas las personas que ingresen o salgan de nuestro país con contrabando. Es un control en profundidad.

- ¿Le gustaría ver a Bachelet en la ONU?

- No.

- ¿Con qué líder latinoamericano se tomaría el primer café?

- Con Javier Milei.

- Eutanasia: ¿sí o no?

- No.

- Lagos decía en campaña “crecer con igualdad”, ¿para usted sería “crecer con…”?

- Crecer con fuerza.

- En una palabra: defina el gobierno de Gabriel Boric

- Miserable.

- Su peor defecto es:

- Tengo muchos defectos. Pero ¿el peor? Pierdo la paciencia.

- ¿Su placer culpable?

- El Spaetzle (pasta alemana).

- ¿Su mayor trauma personal?

- No lo quiero compartir.

- Si debiera elegir otra ocupación en su vida, ¿cuál sería?

- Una de las pocas cosas que no he hecho todavía: ser marino mercante.

- ¿Su plato de comida favorito?

- Spaetzle.

- ¿La mejor banda de música de la historia?

- Complejo. Pero para mí, Sabaton.

- ¿El mejor libro o serie?

- El cero y el infinito, de Arthur Koestler. Es un libro que relata cómo el ser humano puede renunciar a la verdad para servir a una mentira.

- ¿Manejar o ser copiloto?

- Manejar.

- Mejor consejo recibido

- Que la cuenta final de la vida, es decir el cálculo sobre si tu vida fue buena o mala, lo haces el último día de tu vida. Mi papá me dio ese consejo.

- Lo mejor de Chile es…

- Su resiliencia.



Evelyn Matthei: “El mejor consejo que recibí fue de mi padre: Aprender a reírme de mí misma”





- Lo primero que hará si llega a La Moneda:

- Viajaré al norte a revisar que se inicien todas las obras y acciones para el control de la migración ilegal.

- ¿Qué medida impopular está dispuesta a tomar?

- Las medidas cuando corresponde y se debe, se toman. Sean populares o no. Reducir el malgasto público, para algunos no será popular, pero es algo que haré desde el primer día.

- Combate a inmigración ilegal: ¿muros, zanjas, minas antipersonales...?

- Diversas formas. Haremos una inversión de US$ 2.500 millones en seguridad, crearemos una Policía Militar Fronteriza, expulsaremos a 3.000 presos extranjeros, se incorporarán drones, cámaras ópticas y térmicas, y se instalarán centros de internación y procesamiento para la rápida expulsión. Zanjas y barreras en los lugares que corresponda.

- ¿Le gustaría ver a Bachelet en la ONU?

- Siempre que un chileno o chilena está en altos cargos internacionales es motivo de orgullo. Pero en el caso de la exPresidenta, se requiere que el actual Presidente Boric consiga unanimidad en Latinoamérica. No es sencillo.

- Eutanasia: ¿sí o no?

- Yo en general no estoy a favor de la eutanasia, sí, en cambio, de no seguir aplicando tratamientos desesperados y cumplir con la ley de cuidados paliativos.

- ¿Pena de muerte para violadores?

- No estuve a favor de eliminar la pena de muerte. Pero hoy Chile tiene tratados que no permiten que exista y eso lo voy a respetar.

- Lagos decía en campaña “crecer con igualdad”, ¿para usted sería “crecer con…”?

- Crecer con confianza. Crecer con acuerdos, pensando en el largo plazo y en Chile.

- ¿Wallmapu o pueblo mapuche?

- Pueblo mapuche.

- En una palabra: defina el gobierno de Gabriel Boric.

- Incompetentes.

- Su peor defecto es:

- Ser muy trabajólica.

- ¿Su placer culpable?

- El chocolate.

- ¿Su mayor miedo?

- Que Chile caiga de un extremo a otro y no entregue un buen futuro a nuestros hijos y nietos.

- Si debiera elegir otra profesión en su vida, ¿cuál sería?

- Quise ser pianista y médico. Pero fuese lo que fuese lo habría vivido con intensidad.

- Plato de comida favorito:

- Todos los que tienen mariscos. Me fascinan.

- La mejor banda de música de la historia:

- The Beatles.

- ¿El mejor libro o serie?

- En general los libros del economista Friedrich Hayek.

- ¿Manejar o ser copiloto?

- Manejar.

- El mejor consejo recibido y quién se lo dio:

- Aprender a reírme de mí misma. De mi padre.

- ¿Qué habilidad blanda le falta?

- No soy muy expresiva quizás.

- ¿Word o Excel?

- El amor por los números siempre, Excel.

- ¿Instagram, TikTok, YouTube, X o Facebook?

- TikTok e Instagram son mis favoritas.

- Lo mejor de Chile es…

- Su gente. Somos un país muy sensato y con mucho futuro gracias a eso.







Jeannette Jara: “La mejor banda de la historia son los prisioneros; le pusieron voz a una generación que no tenía micrófono”





- Lo primero que hará si llega a La Moneda:

- Convocar a un gran acuerdo nacional por la seguridad y el empleo, para que las familias puedan vivir tranquilas y llegar a fin de mes.

- Combate a inmigración ilegal: ¿muros, zanjas, minas antipersonales…?

- Ni muros ni minas. Seguridad con inteligencia, control fronterizo con tecnología y coordinación total del Estado, sin perder nunca el respeto por los derechos humanos.

- ¿Le gustaría ver a Bachelet en la ONU?

- Siempre. Es una mujer que honra la política chilena y el servicio público. Su liderazgo ha trascendido fronteras.

- ¿Con qué líder latinoamericano se tomaría el primer café?

- Con Claudia Sheinbaum. Porque demostró, entre otras cosas, que se puede crecer con justicia social.

- Eutanasia: ¿sí o no?

- Sí, con acompañamiento y regulación responsable. Se trata de respetar la autonomía y la dignidad de cada persona.

- Lagos decía en campaña “crecer con igualdad”, ¿para usted sería “crecer con…”?

- Crecer con seguridad, confianza y estabilidad.

- En una palabra: defina el gobierno de Gabriel Boric.

- ¿Pueden ser dos? Mejores pensiones.

- Su peor defecto es:

- A veces me quedo pegada en el celular más tiempo del que quisiera.

- ¿Su placer culpable?

- La música llorona.

- ¿Plato de comida favorito?

- Las almejas.

- ¿Su mayor trauma personal?

- Ver la desigualdad tan de cerca desde chica. Por eso me dediqué a trabajar para cambiarla.

- Si debiera elegir otra profesión en su vida, ¿cuál sería?

- Profesora. Porque creo en el poder transformador de la educación pública.

- La mejor banda de música de la historia:

- Los Prisioneros. Le pusieron voz a una generación que no tenía micrófono.

- El mejor libro o serie:

- La serie Los 80, porque retrata con humanidad el Chile que muchos vivimos.

- ¿Manejar o ser copiloto?

- Piloto.

- Mejor consejo recibido y quién se lo dio:

- “Haz las cosas bien, aunque nadie te vea”. Me lo decía mi mamá.

- Lo mejor de Chile es…

- Su gente trabajadora, que se levanta todos los días con la esperanza de que el esfuerzo valga la pena.

José Antonio Kast: “Si tuviera que elegir otra profesión en mi vida sería guía turístico”

- Lo primero que hará si llega a La Moneda:

- Establecer un Gobierno de Emergencia Nacional para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay crecimiento.

- Combate a inmigración ilegal: ¿muros, zanjas, minas antipersonales…?

- Tenemos el Plan Escudo Fronterizo, que es un respuesta integral con vallas, zanjas, tecnología y acciones diplomáticas que establece de manera concreta cómo cerrar la frontera a la inmigración ilegal, de manera efectiva y en un pazo determinado.

- ¿Le gustaría ver a Bachelet en la ONU?

- Lo que me gustaría es que Chile tenga una voz clara en el mundo: firme, respetada, no ideológica y coherente.

- ¿Con qué líder latinoamericano se tomaría el primer café?

- Con Nayib Bukele. Su plan para recuperar la seguridad en El Salvador ha tenido resultados concretos y es un modelo que Chile necesita adaptar para frenar el avance del crimen organizado.

- Eutanasia: ¿sí o no?

- No. La respuesta no es terminar con la vida, sino defenderla hasta el final con dignidad y compasión. Lo más relevante en estos casos es el tratamiento paleativo integral que abarca lo físico, emocional y social.

- Lagos decía en campaña “crecer con igualdad”, ¿para usted sería “crecer con…”?

- Crecer con seguridad. Cuando hay seguridad, hay libertad a partir de la cual florece el trabajo, la innovación y las oportunidades. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay progreso.

- En una palabra: defina el gobierno de Gabriel Boric

- Fracasado.

- Su peor defecto es:

- El uso inoportuno de la ironía.

- ¿Su placer culpable?

- Cuarto libra con queso, con las papas fritas dentro del pan.

- ¿Su mayor trauma personal?

- Quedarme dormido y llegar tarde.

- Si tuviera que elegir otra profesión en su vida, ¿cuál sería?

- Guía Turístico. Me encanta recorrer cada rincón de Chile y mejor aún si se lo puedo mostrar a miles de personas.

- Plato de comida favorito:

- Porotos con rienda o cazuela de vacuno, pero nada mejor que un asado en familia. Más que por la comida por la conversación que se da entorno a la mesa.

- La mejor banda de música de la historia:

- Queen. Su mezcla de fuerza y autenticidad es difícil de igualar.

- El mejor libro o serie:

- Película: Corazón Valiente. Libro: Africanus

- ¿Manejar o ser copiloto?

- Manejar. Si quieres que las cosas cambien, hay que liderar.

- Mejor consejo recibido y ¿quién se lo dio?

- Mis padres: Nunca te rindas. El sol siempre vuelve a brillar. ⁠Dios nos quiere.

- Lo mejor de Chile es…

- Su gente. Cuando nos unimos, no hay crisis que no podamos superar.