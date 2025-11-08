Click acá para ir directamente al contenido
Cuestionario presidencial a Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara

En la recta final de las elecciones presidenciales, le pedimos a los candidatos que marcan más en las encuestas -Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei- que respondieran un listado de preguntas al hueso. Algunos contestaron todas, otros optaron por dejar algunas fuera. Este es el resultado de ese ejercicio, a siete días de que sólo dos de ellos pasen al balotaje.

Por: Por Fernanda Paúl - Ilustraciones: Ignacio Schiefelbein

Publicado: Sábado 8 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Política elecciones Presidente candidata presidencial candidato presidencial
