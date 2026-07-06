Aerolínea Azul recibió aprobación para cotizar en la Bolsa de Nueva York

La firma brasileña se retirará voluntariamente de NYSE American lo que, a su juicio, beneficiará a sus accionistas y a la comunidad de inversionistas.

La aerolínea brasileña Azul informó este lunes que sus American Depositary Shares (ADS), que representan dos acciones ordinarias para la compañía, recibieron luz verde para cotizar en la New York Stock Exchange (NYSE), por lo que dejará voluntariamente la NYSE American.

Según comunicó la empresa, el cambio de cotización se prevé que sea el 9 de julio de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones aplicables. A partir de esa fecha, los ADS de Azul comenzarían a negociarse bajo el mismo símbolo bursátil, “AZUL”.

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El CEO de la firma brasileña, John Rodgerson, sostuvo: “Nuestra salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York marca el inicio de una nueva etapa para Azul. Tras nuestra exitosa reestructuración, nos hemos consolidado como una empresa más fuerte, con una mejor gobernanza, una estructura de capital simplificada y una base sólida para la creación de valor a largo plazo. Se espera que la cotización en la NYSE aumente nuestra visibilidad dentro de la comunidad inversionista global, amplíe nuestro acceso a inversores institucionales y fortalezca aún más nuestra posición en los mercados de capitales internacionales”.

En ese sentido, la aerolínea comunicó que la retirada voluntaria de sus ADS beneficiará a sus accionistas y a la comunidad inversora en general.

Azul prevé presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) una solicitud en el Formulario 25 para concretar la exclusión de sus valores de NYSE American no antes del 16 de julio de 2026. Dicho formulario entrará en vigor 10 días naturales, y la “compañía se asegurará de que el Formulario 25 no entre en vigor antes de la fecha en que se complete la transferencia de la cotización a la NYSE”.