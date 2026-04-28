Copa Airlines firma acuerdo con Boeing para la compra de 60 aviones 737 MAX por US$ 13.500 millones

La orden se suma a las 40 aeronaves que aún están pendientes por entregar del acuerdo vigente.

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la firma de un acuerdo con Boeing para la adquisición de hasta 60 aeronaves 737 MAX de la constructora aeronáutica por una inversión aproximada de US$ 13.500 millones a precio de lista.

Según lo informado por la compañía, la orden se suma a las 40 aeronaves que aún están pendientes por entregar del acuerdo vigente entre ambas firmas.

De esta forma, el nuevo acuerdo permitirá a la empresa incorporar más de 100 nuevos aparatos en los próximos ocho años y, si se sostiene la demanda en la región, alcanzar una flota superior a las 200 unidades para el año 2034.

A través de un comunicado, el presidente ejecutivo, Pedro Heilbron, señaló que esto "representa un paso importante para seguir fortaleciendo la operación y la conectividad que brindamos desde Panamá".

"A través del hub de las Américas, hemos consolidado un centro de conexiones que hoy nos permite responder al mercado con una operación segura, eficiente y confiable. Incorporar nuevas aeronaves será clave para seguir ampliando nuestra operación y red de destinos y acompañar así el desarrollo económico de Panamá y la región, generando nuevos puestos de trabajo y crecimiento en el sector turístico”, agregó.

De acuerdo con lo informado, aunque podría estar sujeto a cambios en el cronograma, las nuevas aeronaves serán entregadas entre 2030 y 2034 y podrán destinarse tanto al crecimiento de la flota como al reemplazo de aeronaves existentes, según las necesidades de la Aerolínea.

El acuerdo brinda a Copa la flexibilidad para seleccionar entre las versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10, según los requerimientos de su operación, permitiéndole ajustar la composición de su flota de acuerdo con la demanda, la capacidad y sus planes de expansión.

Expansión de Copa

Actualmente, Copa Airlines conecta 88 destinos en 32 países a través del hub de las Américas, consolidando a Panamá como un centro clave de conexiones aéreas en el continente.

De acuerdo con medios nacionales, la aerolínea habría proyectado un crecimiento en el tráfico de pasajeros desde los 20,9 millones estimados para 2026 hasta más de 27 millones hacia finales de la década.