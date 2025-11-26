IPSA alcanza los históricos 10.000 puntos. El principal índice bursátil chileno le dio la bienvenida a los cinco dígitos este miércoles, ya que el mundo en general está con apetito por riesgo a medida que se afianzan las expectativas de un próximo recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). El S&P IPSA subió 0,5% hasta los 10.000,52 puntos justo a mediodía.

Kast y Jara en debate sobre pobreza. Este jueves, los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, José Antonio Kast y Jeannette Jara, se enfrentarán para debatir acerca de pobreza, en un evento organizado por el Hogar de Cristo. Una temática relevante, considerando que en enero se conocerán las nuevas cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que además contará con una nueva metodología y podría entregar una cifra más alta.

El dólar en baja. En medio de un nuevo avance en el precio del cobre, el dólar se cotiza a esta hora en $ 927,13, lo que implica una caída de $ 8,8 respecto del cierre del martes. Los futuros referenciales del cobre subían alrededor de 1,6%.