Tottus congela precios de productos esenciales ante el actual escenario económico. Ante el escenario país y el contexto económico actual, Tottus -supermercado ligado a Grupo Falabella- anunció que durante los meses de abril y mayo mantendrá el precio de más de 70 productos esenciales en todas sus tiendas a nivel nacional y en sus canales digitales, con el objetivo de contribuir al bolsillo de las personas.

Quiroz anticipa que el proyecto misceláneo de reconstrucción podría traer “más cosas”. Consultado respecto a si ha cambiado el contenido del proyecto en base al anunciado originalmente, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz indicó que “se anunciaron temas generales que son los mismos que se mantienen, pero después uno entra más en detalles y entran más cosas, pero el tema es el mismo: recuperar el crecimiento de Chile, que es la única salida a nuestros problemas”.

Cómo inicia el dólar la semana. Tras el fin de semana largo por Viernes Santo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 916,43 lo que implica un retroceso de $ 3,08 respecto al cierre del jueves. Mientras que el cobre Comex algo por debajo de US$ 5,6 por libra. Los precios del petróleo, también sin grandes cambios, rondaban los US$ 110 por barril.