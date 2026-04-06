Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Tottus congela precios + Quiroz detalla proyecto misceláneo + El dólar cae
Noticias destacadas
Tottus congela precios de productos esenciales ante el actual escenario económico. Ante el escenario país y el contexto económico actual, Tottus -supermercado ligado a Grupo Falabella- anunció que durante los meses de abril y mayo mantendrá el precio de más de 70 productos esenciales en todas sus tiendas a nivel nacional y en sus canales digitales, con el objetivo de contribuir al bolsillo de las personas.
Quiroz anticipa que el proyecto misceláneo de reconstrucción podría traer “más cosas”. Consultado respecto a si ha cambiado el contenido del proyecto en base al anunciado originalmente, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz indicó que “se anunciaron temas generales que son los mismos que se mantienen, pero después uno entra más en detalles y entran más cosas, pero el tema es el mismo: recuperar el crecimiento de Chile, que es la única salida a nuestros problemas”.
Cómo inicia el dólar la semana. Tras el fin de semana largo por Viernes Santo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 916,43 lo que implica un retroceso de $ 3,08 respecto al cierre del jueves. Mientras que el cobre Comex algo por debajo de US$ 5,6 por libra. Los precios del petróleo, también sin grandes cambios, rondaban los US$ 110 por barril.
- Los contribuyentes tienden a perder ante el Fisco en los Tribunales Tributarios, excepto cuando reclaman por los avalúos de sus propiedades
- FNE da luz verde a Astara para adquirir negocios de Nissan en Chile
- Javier Macaya: “En el proyecto misceláneo se juega el éxito económico de este Gobierno y le pido a mi sector que seamos ordenados”
- Santander Chile alista reconfiguración de su directorio con cuatro nuevos nombres y mayor peso de independientes
- Inmobiliaria del clan Hites crece en Estados Unidos y ve mejoras en negocio de oficinas en Chile a niveles prepandemia
- Encuesta del Banco Central muestra que, antes de la guerra, las empresas observaban que la inflación convergería a la meta de 3% este año
- Efecto alza de los combustibles no se agota: aprobación de Kast cae dos puntos al 42%
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Desde Temuco Araucaria Venture levanta su primer fondo de inversión para startups tecnológicas
Con aportes de Corfo y capital privado, la nueva firma liderada por mujeres busca invertir en foodtech, agtech y climatech que desarrollen soluciones para las industrias acuícola, frutícola y de semillas.
BRANDED CONTENT
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete