El detalle del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción que envió Kast al Congreso. El documento de 203 páginas al que accedió Diario Financiero contempla una serie de medidas como la reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%; la reintegración del sistema tributario; el aumento en el Fondo de Emergencia para la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, afectados por los incendios, por $ 400.000 millones.

El llamado de Kast a los empresarios: “Decídanse a invertir acá”. Ante un salón con cerca de 900 personas en el marco del seminario de BTG Pactual Latin Forus 2026, el Presidente José Antonio Kast, realizó un llamado a los privados a tener confianza en Chile y dinamizar proyectos. “Decídanse a invertir acá", dijo el mandatario. "Hoy la prioridad uno es dar empleo y el resto es música como decía el expresidente Ricardo Lagos. Chile puede crecer a más del 2%”.

Con qué sorprende el dólar. Después de que Donald Trump anunciara una extensión indefinida de la tregua con Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 890,05 lo que implica un retroceso de $ 4,42 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre Comex repuntaba 1,9% para cotizar a US$ 6,18 por libra.