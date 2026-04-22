Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El detalle del proyecto misceláneo + Llamado de Kast a los privados a invertir en Chile + Dólar a la baja
Noticias destacadas
El detalle del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción que envió Kast al Congreso. El documento de 203 páginas al que accedió Diario Financiero contempla una serie de medidas como la reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%; la reintegración del sistema tributario; el aumento en el Fondo de Emergencia para la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, afectados por los incendios, por $ 400.000 millones.
El llamado de Kast a los empresarios: “Decídanse a invertir acá”. Ante un salón con cerca de 900 personas en el marco del seminario de BTG Pactual Latin Forus 2026, el Presidente José Antonio Kast, realizó un llamado a los privados a tener confianza en Chile y dinamizar proyectos. “Decídanse a invertir acá", dijo el mandatario. "Hoy la prioridad uno es dar empleo y el resto es música como decía el expresidente Ricardo Lagos. Chile puede crecer a más del 2%”.
Con qué sorprende el dólar. Después de que Donald Trump anunciara una extensión indefinida de la tregua con Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 890,05 lo que implica un retroceso de $ 4,42 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre Comex repuntaba 1,9% para cotizar a US$ 6,18 por libra.
- Las novedades del proyecto de reconstrucción y reactivación de Kast: más cruces de datos del SII, cambios a propiedad intelectual, monedas metálicas, y más sanciones por contrabando de tabaco
- Reconstrucción tras incendios: proyecto detalla beneficios tributarios, repatriación de capitales, condonación de deudas municipales y facilidades de pagos a la TGR
- La defensa de Matías Walker del proyecto misceláneo: “Es plenamente posible volver a conciliar en Chile crecimiento económico con justicia social”
- Tenue luz al final del estrecho: Santander sube pronóstico de inflación y baja crecimiento para Chile, enmarcado en la incertidumbre externa
- Por qué el peso podría beneficiarse del plan de reconstrucción de Kast
- El PDG termina con el misterio: sella acuerdo con el gobierno y respalda el proyecto de reactivación económica
- CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero: “No podemos darnos el lujo de no lograr acuerdos que nos permitan retomar la senda del crecimiento”
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup Wise y Massiva crean empresa conjunta y alistan metaverso en el móvil para marcas
A diferencia de la visión inmersiva y uso lentes de realidad virtual, Fan Tactics apuesta por el uso de los teléfonos de los usuarios, quienes podrán acumular monedas virtuales y canjearlas en el mundo real.
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete