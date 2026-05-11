Chile Day aterriza en Toronto. En el histórico hotel Fairmont Royal York de Toronto se dio inicio este lunes a la segunda jornada de Chile Day 2026. La apertura del evento estuvo a cargo del presidente y CEO global de Scotiabank, Scott Thomson, quien comenzó señalando que su banco “se enorgullece de seguir apoyando una iniciativa que reúne a inversionistas, líderes empresariales y responsables de políticas públicas para fortalecer los vínculos económicos y abrir nuevas oportunidades para Chile”.

Nuevo proyecto de Cencosud en La Dehesa. El grupo activó un proyecto que tiene más de 15 años, en un terreno en Av. José Alcalde Délano a la altura del 12.020 que adquirió al Colegio Craighouse en 2010, que considera un conjunto armónico de dos inmuebles de equipamiento (con 62 locales comerciales, gimnasio y centro médico) y otros cuatro edificios de vivienda (con 42 departamentos).

Cómo cierra el dólar la semana. Pese a que hubo un choque de fuerzas entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,35 lo que implica un alza de $ 5,17 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex escalaba 1,8% a US$ 6,29 por libra, mientras que el petróleo Brent cotizaba estable en la zona de US$ 100 por barril.